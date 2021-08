Un policía fue detenido tras disparar al agresor de una mujer ﻿

Redacción Santo Domingo (I)

La detención del policía se produjo en medio de una confusión que se generó tras asistir a un llamado de auxilio y de tratar de neutralizar a una persona acusada de agredir a una mujer.

El hecho ocurrió en el sector Santa Martha, en la ribera del río de la ciudad de Esmeraldas, la noche del martes 24 de agosto de 2021.

Un cabo segundo de la Policía y otro uniformado llegaron tras ser alertados por una persona que pedía ayuda debido a que el sospechoso mantenía una discusión con una mujer.

Testigos dijeron que los dos policías intentaron calmar los ánimos del presunto agresor. Le decían que se quede en el lugar donde estaba, pues tan pronto pudo tomó una botella, la rompió en el piso y con el pico comenzó a amenazar a los agentes.

En un video difundido en redes sociales se observa que el hombre persigue a los policías con el objeto en la mano. Uno de ellos se pone a buen recaudo, mientras que otro busca cómo evitar la agresión.

RESPALDO INSTITUCIONAL👮🏻#CmdtGralPolicía #GralTannyaVarela:



Ante la actuación de nuestro compañero policía, en el marco legal y uso racional de la fuerza, durante el peligroso ataque a su integridad en #Esmeraldas.



Cuenta con todo el apoyo institucional⚖️👮🏻‍♂️ pic.twitter.com/tQU7ZJzHDp — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 25, 2021

En ese instante se escucharon cinco disparos de arma de fuego. Según el parte policial, el agente “al sentir amenazada su integridad física y su vida hizo uso de su arma de dotación policial, bajo los parámetros de estado de necesidad, proporcionalidad, legalidad, y legítima defensa, realizando una detonación e impactando al presunto infractor”.

El documento también señala que previamente el cabo segundo fue agredido con el vidrio de la botella.

Dos de las balas alcanzaron al sospechoso, quien luego del incidente huyó del lugar donde sucedieron los hechos. Más tarde, otra unidad policial lo interceptó y le brindó los primeros auxilios.

El sospechoso fue llevado al subcentro de Salud Las Palmas donde fue atendido por médicos, quienes después señalaron que se encuentra estable; quedó bajo custodia policial.

De acuerdo con el informe oficial, el policía que accionó su arma fue aprehendido por orden de un Fiscal de Esmeraldas. Ahí se señala que la detención se ordenó por existir una persona herida.

Al uniformado se le retiró el arma de fuego, el cual quedó en poder del personal de la Policía de Criminalística.

En medios de comunicación de Esmeraldas se recogieron los testimonios de las personas del sector Santa Martha, que presenciaron lo ocurrido.



La persona que pidió ayuda a los policías rechazó la detención del agente. “Vino a ayudarnos y no es posible que se actúe en su contra. Este señor que agredió a la vecina no es la primera vez que lo hace. A mí también me pegó hace un tiempo”.

Otros moradores dijeron que en la zona son permanentes los problemas a causa de situaciones similares.