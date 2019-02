Policía Nacional dice que no hay déficit de armas y faltan 8 703 chalecos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Sala de Crisis del Comando General de la Policía se cierra y cinco generales del Alto Mando hablaron con este Diario sobre la falta de chalecos antibalas, de la dotación de armas, de la capacitación, de la reducción de homicidios y del femicidio de Diana Carolina.

“Esta crisis (de Ibarra) no puede terminar deslegitimando toda la actividad de la Policía”, dice Patricio Carrillo, general que está al frente de la Dirección de Operaciones.



Se para, se pone frente a los comandantes, muestra diapositivas y asegura que “en Ecuador hay muchos avances en temas de seguridad” y que eso “no se puede desconocer”.



Pero el femicidio de Diana Carolina sí dejó ver falencias en la Policía.



“La Policía tal vez no cumplió algunos pasos en el procedimiento, pero no es que no hicieron nada”, responde Carrillo. Luego añade: “Hicieron bastante, hicieron mucho por salvar esa vida, pero tal vez no tuvieron un escenario de calma, de tranquilidad, de evaluar el escenario más grave que podía haberse suscitado y derivó en esto (muerte). Pero no todo se puede evitar tampoco. Esto no solo pasa en la Policía de Ecuador, pasa en las Policías de todo el mundo”.



Después del caso de Diana Carolina, el director general de Logística, general Byron Vallejo, dijo en la Asamblea que en la Policía faltan 5 747 armas y 11 212 chalecos antibalas.



El comandante general Nelson Villegas interviene y aclara que Vallejo ya no está en ese cargo desde la semana pasada, que ahora está “en territorio”, que los cambios son normales y que “no es de alarmarse”.



¿Se equivocó el general Vallejo al dar esas cifras?



“No puedo decir que se equivocó o no, pero ha hecho una proyección (de lo que se debe tener) y eso no es la realidad”, responde el comandante.



Ahora, el cargo de Vallejo lo ocupa el general Enrique Espinosa de los Monteros. Él muestra cifras e indica que el país tiene 48 803 policías, 45 565 armas de fuego y 40 100 chalecos.



“¿Hay un déficit de chalecos? Sí, hay déficit”, dice Espinosa de los Monteros. Y asegura que faltan 8 703 dispositivos. “Ya está hecho el pedido para 4 100. Esos trámites ya lo hemos iniciado ante el Ministerio del Interior, que hace las adquisiciones”, manifiesta.



El comandante vuelve a intervenir: “Pero considere que hay 4 000 policías que mensualmente salen de vacaciones y se pueden entregar sus chalecos a un compañero policía para que salga a su servicio”.



Los policías dicen que también recibieron chalecos que no son de su talla.



“Las adquisiciones se hacen de acuerdo a las tallas. Se ha dicho que hay tallas XXL, que están grandes. A lo mejor fueron mal distribuidos”, asegura Espinosa de los Monteros.



Lenín Bolaños, jefe de Estado Mayor, indica que la Dirección General de Logística tiene las características de cada policía. “Ahí está nuestra talla, nuestro calzado. Entonces, nuestros policías tienen su chaleco personalizado”.



El general Carrillo, en cambio, habla de las armas y aclara que no hay déficit. “Si somos 48 000 y tenemos 45 000 armas podría decirse que hay un déficit de 3 500, pero en la práctica no es así. Hay momentos en que los policías tampoco necesitan salir armados a las calles o hay tareas para las cuales no se necesita estar armados”.



Pero al parecer el tema no solo tiene que ver con el déficit de armas sino con que los policías no practican. El coronel Jimmy Acosta, jefe subrogante de la subzona de Imbabura, dijo en la Asamblea que no había disparado seis años. ¿Por qué?



“Eso tendrá que determinarse en una investigación sobre este tema”, responde Carrillo.



También indicó que hay personal que no ha disparado en años.



“Habrá que probar en el debido proceso. Uno de ellos pertenece a un grupo especial, al grupo GEMA”, indica.



¿Mintió el oficial?



“No sé. Hay que preguntar a cada uno. Eso debe probarse en el campo jurídico”, indica.



¿Internamente se investiga todo lo que se dijo en la Asamblea Nacional?

​

Carrillo dice que sí. “Se está investigando internamente a través del Sistema de Transparencia. Internamente lo tenemos que hacer no solo para retroalimentarnos, sino para de estas experiencias negativas sacar cosas positivas y evitar que vuelvan a suceder”.



El comandante vuelve a intervenir e indica: “Hay que decir que el Estado sí nos ha dotado de armas y chalecos”. También incluye municiones.



Los policías aseguran que deben comprar municiones para el entrenamiento. ¿Esto es así?

​

“Hay 561 000 municiones para la Dirección de Educación de la Policía. Cada caja tiene 50 municiones y eso se entrega a cada uno”, responde Espinosa de los Monteros.



Tras una hora y media de reunión, los oficiales también aseguran que hay USD 960 000 para el reentrenamiento anunciado. El 1 de marzo empezará la capacitación continua para todo el personal.



Durará 44 semanas y se recapacitarán en tiro, derechos humanos, uso progresivo de la fuerza, metodología sobre fenómenos delictuales, procedimientos, etc.