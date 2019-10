Poderes del Estado respaldan a Lenín Moreno y piden diálogo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cinco horas duró la cita. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con los representantes de los cinco poderes del Estado. La jornada se cumplió este martes 8 de octubre del 2019, en el edificio Zonal de Guayaquil, sitio en el que se centra la sede del Gobierno Nacional. El mensaje fue de unidad y respaldo a la administración del Jefe de Estado.

Moreno apareció junto a la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado; la presidenta del Consejo nacional Electoral, Diana Atamaint; el procurador del Estado, Íñigo Salvador; el presidente del Cpccs, Christian Cruz; el presidente de la Asamblea, César Litardo; la fiscal de Guayas, Yanina Villagómez.



El presidente afirmó en una cadena que el grupo decidió apoyar, no al primer mandatario, sino a la democracia.



Celi fue el encargado de leer el pronunciamiento de respaldo. Dijo que hay que diferenciar el reclamo social legítimo y garantizado por el orden legal de las facciones conspirativas que pretenden "instaurar un ambiente de caos en el país, con ataques violentos contra personas e instituciones".



Aseguró que el reclamo social no puede ser usado por personas empeñadas en "destruir el orden democrático" y la lucha contra la corrupción que vienen encabezando todas las órdenes del Estado. "Agotaremos todas las acciones de control, juzgamiento y sanción". "Por lo cual, alentamos al diálogo nacional como el camino necesario para encontrar un cause común para que prime el interés nacional y la paz social".