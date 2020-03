Plazas y mercados atendieron en Ambato

LEA TAMBIÉN

Las plazas y mercados de Ambato atendieron con normalidad este lunes 16 de marzo del 2020. Los comerciantes de todos los sectores de la provincia de Tungurahua y ciudades aledañas llegaron para comercializar sus productos a pesar que rige la emergencia sanitaria.

Uno de las grandes concentraciones de mercaderes y productores se evidenció en el Mercado Mayorista localizado el oriente de la capital de Tungurahua. Un informe emitido por la Administración, detalla que al menos 13 000 personas llegaron para comprar y comercializar sus productos a escala nacional, es decir, 1 000 más que lo habitual.



Luis Yansaguano, gerente de la Empresa Pública Mercado Mayorista, menciona que esta feria fue diferente a otras, puesto que llegó más gente de lo normal para abastecerse de productos. Por esta razón, desde las 02:00 de hoy con ayuda de personal del Ministerio de Salud, Hospital La Merced, la Policía Nacional y el Consejo de Seguridad Ciudadana del Municipio realizaron un triaje a las personas que ingresaron al centro de expendio más grande de la región.



“Tomamos la temperatura y evitamos que personas con afecciones respiratorias ingresen con la idea de no contagiar a los demás. Al mercado llegan comerciantes y productores de todo el país y hay que adoptar medidas de seguridad”, indicó el funcionario.



Yansaguano menciona que para el ingreso de vehículos y peatones se dispuso la avenida El Cóndor, mientras que para la salida se realiza por la avenida Julio Jaramillo. “Se abrieron 8 de las 11 puertas para controlar el estado de salud de las personas”.



Sin embargo, preocupa porque la gente no está cumpliendo con las disposiciones de las autoridades que es no venir con niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. “Si se realiza la feria del miércoles impediremos que ingresen con niños y los adultos mayores, todo dependerá de las disposiciones del Gobierno Nacional”.



También, en el Mercado América las actividades comerciales se cumplieron con normalidad, cientos de comerciantes llenaron la avenida El Cóndor sin ningún tipo de restricción. No así el Mercado Mayorista Textil y la Plaza de Calzado Juan Cajas que cerraron sus puertas por disposición de sus dirigentes.



Mientras que los mercados Modelo, Artesanal, Central Colón y Urbina, y las plazas Primero de Mayo y Pachano atendieron al público.



En las calles Tomás Sevilla y Juan Benigno Vela, avenida Cevallos y Sucre, y los alrededores del mercado Modelo, decenas de comerciales informales se apoderaron de las aceras.



El alcalde de Ambato, Javier Altamirano, dispuso que el abastecimiento de alimentos a través de la red de plazas y mercados se mantenga. “Hay que conservar la calma y se abastezcan de manera prudente, ordenada y permitiendo que todos se abastezcan”.



También dispuso la desinfección diaria de las naves de almacenamiento del Mercado Mayorista, al igual del triaje respiratorio a los choferes de los camiones que ingresan al centro de expendio.