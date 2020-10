Estas son las 26 playas de Manabí que están abiertas y listas para recibir a los turistas

LEA TAMBIÉN

Esta semana (28 de septiembre del 2020) se habilitaron las playas manabitas de San Mateo, San Lorenzo, La Tiñosa y Ligüiqui, ubicadas en la zona rural de Manta; Balsamaragua y el Fondeadero, en Jaramijó; y El Matal, en Jama.

En esas playas se tiene previsto un aforo de entre 300 y 500 turistas diarios. Los controles de ingreso se realizan a través de cámaras de videovigilancia y drones del proyecto Distancia2.



Durante la primera semana de apertura, las playas han recibido a turistas locales y provinciales. Se tiene previsto que este fin de semana, 3 y 4 de octubre, lleguen visitantes de otros cantones como Santo Domingo y Quito, según la Cámara Provincial de Turismo.



La playa de San Mateo es reconocida porque sus olas son propicias para hacer surf. Mientras que San Lorenzo y Ligüiqui son áreas en las que se puede observar la anidación de tortugas.



En las playas de Jaramijó impulsaron un proyecto de reactivación turística, que incluye el reordenamiento de las sillas y carpas ubicadas en la playa para que estén a dos metros de distancia.

En la playa Ligüiqui, en Manta, se puede observar la anidación de tortugas. Foto: cortesía Municipio de Portoviejo

Según el Municipio, hay espacios que los turistas solían utilizar para bañarse que no fueron habilitados. Uno de esos es el sector de brazo corto del muelle. La decisión se tomó porque el área es pequeña y se pueden presentar aglomeraciones.



Jama también impulsa un proyecto turístico, que consiste en subir videos a las redes sociales para mostrar al turista la gastronomía de El Matal.



Según el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial, en Manabí ya se han habilitado 26 playas en los cantones Puerto López, Portoviejo, Manta, Jaramijó, Sucre, San Vicente, Montecristi y Jama.



Esos cantones ya no tienen restricción vehicular por el número de placas y los horarios de visitas se han ampliado hasta las 18:00. En los balnearios se realizan operativos para evitar aglomeraciones y el consumo de bebidas alcohólicas, que aún está prohibido dentro de las playas.



Los COE cantonales de Manabí aún no han habilitado nueve playas. De esas, cuatro están en San Vicente (Punta Napo, Cabo Pasado, Punta Chinita, Cabuyal), dos en Puerto López (Ayampe y Las Tunas), dos en Manta (Barbasquillo, Los Esteros) y una en Jama (La División).

En la zona rural de Manta se habilitaron cuatro playas. Foto: cortesía Municipio de Portoviejo

Esas playas aún no se han abierto al público porque el sistema de videovigilancia es deficiente o como en el caso de Manta porque la habilitación de playas se hace de acuerdo con un plan piloto, que las reabrirá de forma paulatina.



Playas manabitas habilitadas



Pedernales



Cojimíes



El malecón de Pedernales



La Chorrera



Jama



El Matal



San Vicente



Los Perales



Briceño



Canoa



Sucre



Bahía de Caráquez



San Jacinto,



San Alejo



San Clemente



Manta



Santa Marianita



El Murciélago



Tarqui



San Mateo



San Lorenzo



La Tiñosa



Ligüiqui



Jaramijó



Balsamaragua



Fondeadero



Portoviejo



Crucita



Estuario La Boca



Montecristi



San José



Puerto López



Salango



Machalilla



Puerto López