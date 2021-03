El plan del Gobierno es inmunizar a 2 millones de ecuatorianos en la fase uno que finaliza el 20 de mayo del 2021

En el Hospital Luz Elena Arismendi, en el sur de Quito, 576 primeras dosis contra el covid-19 se aplicaron a personas de más de 65 años, ayer, jueves 25 de marzo del 2021.



El presidente Lenín Moreno estuvo en ese punto. Y afirmó que: “hoy (ayer) no tendremos menos de 10 000 personas vacunadas y seguramente mañana alcanzaremos 12 000 o 14 000. Así vamos a ir subiendo la capacidad de operar hasta que toda la ciudadanía en estado de vulnerabilidad sea inmunizada”.

Al país, desde el 20 de enero, han llegado 378 820 dosis de Pfizer y de AstraZeneca, por medio de Covax Facility. Y de Sinovac, por una donación.



Hasta el domingo, a 140 765 personas se les ha colocado la primera dosis. Y a 38 205, la segunda, según el Plan Vacunarse. Faltan 9,8 millones de ciudadanos para completar la población objetivo, para octubre o noviembre.



Según el cronograma gubernamental, la fase uno -que empezó el primer día de este mes- culminará el 20 de mayo, a cuatro días del fin del mandato. En ese período la meta es alcanzar a dos millones de personas. Hasta ese mes, Ecuador recibirá 4,2 millones de dosis (ver el gráfico).



Con apoyo de la empresa privada, que habilitará espacios en cadenas de farmacias, supermercados y universidades, Ecuador estará en capacidad de vacunar a 3,5 millones de personas al mes.



Eso dijo María Gloria Alarcón, cabeza de la alianza pública y privada, el 19 de febrero. Y no se la ha desmentido.



En la fase cero se debe inmunizar a 1,1 millones de personas de más de 65 años. Según el Ministerio de Salud, otro grupo más pequeño ya se contagió. Por lo que no se lo tomó en cuenta.



Además, se propone proteger a 256 656 profesores, en todos los niveles. Eso incluye a 35 673 universitarios.



La ministra de Educación, Monserrat Creamer, comentó que ayer en la tarde se reuniría con su par de Salud, Mauro Falconí. Espera que los docentes reciban las dosis en abril. Se adelantó que los del ciclo Sierra y Amazonía, que aún estarán en clases, hasta finales de junio, serán los primeros.



En la fase uno, además se debe colocar las dosis a unas 100 000 personas con una discapacidad, de 18 a 65 años. Ayer, Xavier Torres, del Consejo para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), señaló que estaba en una conferencia con la Cartera para definir el proceso.



También se inmunizará a 8 453 bomberos, 20 000 recicladores de residuos. Y por lo menos a 100 000 ciudadanos, que trabajan en sectores estratégicos: socorristas Cruz Roja, ECU-911, brigadistas, personal de funerarias y guardias, etc.