Piratería de TV por suscripción movería USD 87 millones al año

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La piratería y el subregistro de clientes son los principales factores que generan pérdidas de mercado en las operadoras de televisión por suscripción del país.

Aunque es difícil determinar los perjuicios de la piratería en la economía, estudios hablan de cifras millonarias.



La penetración de televisión pagada en el país cayó de 31,5%en el 2015 al 24,4% al cierre del 2019. Pero esas cifras solo reflejan al mercado legal de Ecuador y no la piratería y el subregistro, apuntó el presidente de Directv, Fernando Ferro Albornoz.



Según cálculos aproximados del directivo, el mercado ilegal en el país mueve unos USD 85 millones al año y genera un perjuicio para el Estado de USD 28,7 millones por el no pago de tributos. Unas 517 000 personas tendrían servicios ilegales.



La aparición de plataformas, sitios de Internet y aplicaciones que reproducen canales de televisión ha sido determinante para el aumento de la piratería en el país y en el mundo. Uno de los métodos más usados para ver canales de televisión de manera gratuita o por precios más accesibles, aunque ilegales, es la Televisión por Protocolo de Internet (IPTV, por su traducción en inglés). Esta nueva forma de ver canales difiere de la tv en línea, ya que la IPTV trabaja sobre la dirección IP.



El protocolo de Internet o IP (por su nombre en inglés) es una dirección que determina la fuente de recepción o emisión de información a través de la red. Para ejemplificar, la IP se puede comparar a la dirección de una casa, solamente que esta está codificada en un conjunto de números, separados por puntos que indican el lugar de donde se imparte la información.



Cristian Hermosa, abogado con experiencia en telecomunicaciones, explicó que este tipo de piratería trabaja mediante la retransmisión de la señal de manera ilegal y que esto se podría combatir afinando la normativa como en países como Inglaterra, donde las señales ilegales de, por ejemplo, eventos deportivos son bloqueadas desde los operadores de Internet.



Según la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), cada latinoamericano registró 51,6 visitas a sitios web que transmiten contenidos audiovisuales ilegales en la región en el 2018.



Para Jorge Cevallos, director de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), el problema radica en el desconocimiento de la gente, ya que las personas piensan que al pagar por este servicio está adquiriendo algo legal y no es así, sino que están contribuyendo a la piratería y perjudicando a las empresas legales.



Algunas sugerencias que se hicieron en el foro fueron generar una normativa que permita combatir el subregistro y las “cableras” análogas, y cooperación pública y privada en contra de la piratería.



El jueves pasado, 12 de marzo del 2020 se firmó un acuerdo para implementar acciones conjuntas entre diferentes actores del mercado.



La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Directv, la Asetel, el Comex, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi) y la Asiet firmaron esos compromisos.