Petroecuador decide excluir a Vitol de lista de proveedores tras caso de corrupción

La estatal ecuatoriana Petroecuador dijo el domingo 6 de diciembre del 2020 que decidió excluir a la compañía Vitol Inc. de su lista de proveedores y clientes, debido a un reciente caso de corrupción que involucraría a la firma comerciante de hidrocarburos y a funcionarios de la petrolera.

La decisión de Petroecuador se produce días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre investigaciones de una trama de la compañía Vitol para pagar sobornos a funcionarios en Brasil, Ecuador y México.



Petroecuador "debido a los recientes casos de corrupción investigados en Estados Unidos, con respecto a los sobornos realizados a funcionarios ecuatorianos por parte de la compañía Vitol Inc. decidió excluir a dicha empresa de la lista de proveedores/clientes", dijo en un comunicado.



"Esta compañía ya no será invitada, ni podrá participar en los concursos internacionales de ofertas para la compra-venta de hidrocarburos que realice la empresa pública ecuatoriana", añadió la compañía, sin dar mayores detalles.

📍 BOLETÍN | Actual administración de @EPPETROECUADOR no ha mantenido relación comercial con empresa investigada por sobornos, Vitol Inc. Más información 👉https://t.co/BWJKCp0KdP #JuntosLoHacemosMejor#SembramosFuturo pic.twitter.com/5SCCp37hXU — EP PETROECUADOR (@EPPETROECUADOR) December 6, 2020



Según la investigación del Departamento de Justicia estadounidense, Vitol admitió haber acordado pagar más de USD 2 millones a funcionarios en Ecuador y México en otros países para asegurar y retener negocios allí de productos petroleros.



Asimismo, agregó que la subsidiaria estadounidense de Vitol Group acordó pagar USD 164 millones para resolver las investigaciones de su gobierno sobre el pago de dichos sobornos.



Desde que el presidente Lenín Moreno asumió el cargo en mayo del 2017, Ecuador ha concertado transacciones comerciales internacionales de hidrocarburos a través de concursos, "evitando de esta forma se realicen intermediaciones", dijo Petroecuador.

El último contrato que mantuvo Petroecuador con la empresa Vitol Inc. se realizó a través de un concurso público en abril del 2020 para la exportación de Fuel Oil y finalizó en octubre del presente año, según datos oficiales.