Pesebre gigante de El Panecillo se enciende a las 18:00 del 17 de diciembre del 2020 en el Centro de Quito

Las luminarias del pesebre gigante ubicado en la cima de El Panecillo, en el Centro Histórico de Quito, se encenderán a partir de las 18:00 de este jueves 17 de diciembre del 2020, según el cronograma que preparó la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

El presupuesto para la movilización y ensamblaje del nacimiento es de aproximadamente USD 65 000. Los adornos tienen focos LED de color amarillo, azul, rojo, lila y verde. Permanecerán encendidos hasta el 6 de enero del 2021.



Sandy Campaña, administradora zonal del distrito Manuela Sáenz, informó que a la par se estableció el Plan Operativo de Control de Navidad en El Panecillo que también comienza el jueves. El objetivo es garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19.



Solo se permitirá el acceso a la cima del cerro hasta las 22:00 con la finalidad de evitar aglomeraciones. Un grupo de policías se mantendrá en la zona de forma permanente para realizar patrullajes. También desplegarán controles para que los visitantes no consuman bebidas alcohólicas.



Se prohibirán las ventas informales y se supervisará que la gente respete los distanciamientos. “Vamos a reforzar los controles, las personas no podrán permanecer más de 40 minutos. La idea es que se reactive la economía y el turismo, pero seremos muy estrictos en cuanto a los controles de gente que consume alcohol”, manifestó Campaña.



Las autoridades han coordinado con los puestos de comidas y los propietarios de las casetas que comercializan artesanías para que sigan las normas de bioseguridad. Eso implica que medirán la temperatura de sus clientes y proporcionarán alcohol. Se venderán alimentos solo para llevar.

La noche del 17 de diciembre del 2020 está previsto que se realice el encendido de las luces del pesebre en El Panecillo. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO



El Plan Operativo de Control de Navidad en El Panecillo finalizará el 6 de enero del 2021. Intervendrá personal de las agencias metropolitanas de Control y Tránsito, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos y la Policía Nacional. Los militares supervisarán el porte de armas y fuegos artificiales.



La tarifa del parqueadero será por vehículo, no por persona. Quienes pertenecen al programa denominado Vigilantes Seguros se encargarán de cuidar los automotores. “Están uniformados y se los puede identificar. No encargar los carros a cualquier persona, no arriesgarse”, expresó Campaña.



Desde el 2001 es una tradición que durante las fiestas de Navidad, el Municipio de Quito levante el pesebre gigante con luminarias multicolores en la cima del cerro El Panecillo, en el Centro Histórico. La mañana de este jueves trabajadores de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) daban los últimos detalles en el armado de la estructura del nacimiento y la instalación de las luces.



La entidad municipal explicó cómo está distribuido el pesebre: en el lado occidental se ubicará San José, en el centro estarán la estrella de Belén, la casa del Niño Jesús y los animales. En el sector oriental se colocará a Melchor, Gaspar y Baltasar.



En total, el pesebre cuenta con ocho figuras metálicas. San José, por ejemplo, mide 38 metros y la casa del nacimiento es de 14 m de alto por 8 m de ancho. Los adornos tienen focos LED de color amarillo, azul, rojo, lila y verde.



Por Navidad también se organizan otras actividades en distintas zonas del Distrito. El miércoles 16 de diciembre, a las 18:00, se realizó el encendido de un pesebre en el parque Julio Andrade, ubicado en las calles Veintimilla y 10 de Agosto, barrio La Mariscal. Participaron varios artistas con temáticas navideñas: dúo de violinista y chelo, coro navideño y danzantes artísticos.

En Quito, pocos espacios lucen iluminados por los arreglos de Navidad, ante la pandemia. En la imagen, encendido de luces del nacimiento en el parque Julio Andrade. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO



La administración zonal Eloy Alfaro organiza además, del 18 al 25 de diciembre, un acto cultural navideño con caravanas de la alegría, encendido del pesebre y conciertos virtuales.



Las caravanas de la alegría harán recorridos itinerantes en varios sectores del sur con personajes navideños, música, arte y mensajes de bioseguridad como uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento.

Encendido de luces por Navidad en el parque mirador ubicado en la avenida Velasco Ibarra. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO



El Cabildo, además, iluminó con adornos navideños seis espacios de la urbe: parque lineal Velasco Ibarra, parque La Carolina, Parterre Ajaví y Cardenal de la Torre, parque El Calzado, parque Central de Calderón y parque San José, en Los Chillos.