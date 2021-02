Perú impedirá votar en las elecciones a quienes tengan fiebre

Tener fiebre impedirá votar en las elecciones generales de Perú que se celebrarán el domingo 11 de abril, donde se han establecido una serie de medidas para evitar contagios de covid-19 durante esa jornada electoral.

Así lo informó este miércoles el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, quien indicó que a los electores con fiebre se les perdonará multa por no votar, pues en Perú el sufragio es obligatorio.



Para cumplir con esta medida, la ONPE designará personas para controlar la temperatura corporal a la entrada de cada uno de los centros de votación y negar el ingreso a los que presenten más de 37,5 grados celsius.



Para las elecciones del 11 de abril están convocados más de 25 millones de peruanos para elegir al nuevo presidente y sus dos vicepresidentes, renovar por completo el Congreso, compuesto por 130 congresistas; y elegir a cinco representantes en el Parlamento Andino.



"El protocolo es claro. Medimos la temperatura y si tiene 37,5 debe esperar de 10 a 15 minutos para volver a tomarla. Si sigue con la misma temperatura, consignamos su nombre en una aplicación para que no pague multa, pero no puede ingresar. Es un riesgo para todos", advirtió Corvetto a la emisora de radio RPP.

Más centros y más horas de votación



Además de controlar la temperatura, tampoco se permitirá el ingreso al centro de votación a quienes no lleven mascarilla, mientras que dentro del local se velará por conservar una distancia de 1,5 metros entre las personas y se distribuirá alcohol en gel para la desinfección de manos.



Para evitar aglomeraciones, la ONPE ha aumentado el número de locales y ha ampliado el horario de votación de 7:00 a 19:00, cuatro horas más de lo que era habitual en anteriores procesos, donde las urnas estaban abiertas de 8:00 a 16:00.



Asimismo, se ha aconsejado acudir de manera escalonada a los centros de votación con un segmento horario para cada grupo de población o para cada terminación en el número de los documentos nacionales de identidad (DNI).

Sin vacunas a tiempo



Sobre la posibilidad de que los más de 500 000 miembros de mesa estén vacunados contra la covid-19 antes de las elecciones, Corvetto dio prácticamente por descartada esta promesa, pues no habrá dosis suficientes para inmunizar a todos antes del 11 de abril.



Pese a que la pasada semana el nuevo ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció que la vacunación de los miembros de mesa debía empezar en marzo para que estuviesen inmunizados el día de las elecciones, esto finalmente no ocurrirá así.



La vacunación se había vuelto un incentivo para los miembros de mesa junto a una inédita paga de 120 soles (unos 30 dólares), pero el destape del "Vacunagate", el escándalo de vacunaciones secretas de altos funcionarios, hace que de momento no haya todavía fechas exactas para la llegada de más vacunas.



Hasta ahora a Perú solo ha llegado oficialmente un millón de dosis de la vacuna de la farmacéutica estatal china Sinopharm que se ha destinado en su integridad a vacunar al personal sanitario de primera línea en la atención a casos de covid-19.

Miembros de mesa vacunados



No obstante, Corvetto confirmó que, cuando haya disponibilidad de vacunas, los miembros de mesa tendrán prioridad para vacunarse incluso por delante de las personas de la tercera edad.



"Nosotros hemos organizado la elección y hemos elaborado los protocolos sin considerar la vacuna. La elección será segura como lo ha sido en 86 elecciones previas sin vacuna", apuntó Corvetto.



"Ningún proceso electoral en el mundo ha vacunado a los miembros de mesa antes de la votación y han sido elecciones seguras. Es posible hacer elecciones en pandemia seguras y sin vacuna, cumpliendo de manera estricta los protocolos", añadió.