Perú resolverá antes del Jueves Santo si alarga el confinamiento obligatorio

Perú resolverá antes del Jueves Santo si alarga o no el confinamiento obligatorio de todos los ciudadanos para combatir el covid-19, en vigor desde el pasado 14 de marzo, mientras la curva de contagios y fallecidos por el virus mantiene su crecimiento bajo control.

Así lo señaló el presidente Martín Vizcarra durante la rueda de prensa este 7 de abril del 2020, que ofrece diariamente, para explicar las acciones del Gobierno en la gestión de la crisis y el avance de la enfermedad en el país.



El mandatario anunció que en las próximas horas se reunirá con el Consejo de Estado, un organismo que reúne a las cabezas de todos los poderes del Estado y los organismos autónomos (Congreso, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo) para analizar la situación de la epidemia y valorar si por segunda vez se extiende el plazo de reclusión obligatoria de la ciudadanía en sus hogares.



La decisión de alargar o no esta situación "no se tomará de forma improvisada" y se hará "con el sustento y la validación institucional de los distintos niveles de gobierno", que valorarán con criterios "técnicos y científicos" en busca de "lo que beneficie más a la población", indicó.



Crecen los casos



Hasta la fecha, el número confirmado de personas contagiadas con el covid-19 en el país llega a las 2 954 personas, 393 casos más que el día anterior, mientras que los fallecidos por la enfermedad llegaron a 107, 15 más que los registrados el lunes.



Vizcarra indicó que de todos los contagiados, solo 490 han requerido hospitalización y 109 se encuentran en cuidados intensivos.



"Vemos que día a día sube esta cifra, pero el sistema de salud cumple. Tenemos felizmente capacidad superior a la requerida para poder seguir atendiendo según suban los enfermos", indicó Vizcarra antes de resaltar que también está incrementándose el número diario de pacientes que reciben el alta hospitalaria.



El mandatario también celebró la reducción "significativa" de los detenidos por incumplir el confinamiento obligatorio, a casi un tercio del número de arrestos que se produjeron al inicio del Estado de Emergencia.



Mujeres salen



Pese a esta situación de control, este martes 7 de abril se hizo patente la presencia de un gran número de mujeres en las calles del país, al ser este el primer día de la semana habilitado por el Ejecutivo para que ellas pudieran acudir a comercios y farmacias.



Según pudo comprobar Efe, la presencia de mujeres que salieron a comprar fue mucho mayor que la que pudo verse de hombres el lunes 6 de abril, una situación que también generó comentarios del presidente Vizcarra.



"Las mujeres, no es necesario que salgan todas de los hogares, solo la que recibe el encargo de hacer labores imprescindibles (...) Las mujeres van en mayor proporción que cuando van los hombres...Hay roles convencionales en que las compras son cosa de las mujeres y los varones hacen las labores del hogar, tal vez es una buena oportunidad de cambiar roles que son históricos", reflexionó.



Renovación de pensiones



Vizcarra también señaló que su Gobierno se encuentra "analizando" la norma aprobada por el Congreso que habilita a los ciudadanos el retiro de hasta el 25% de sus aportes a los fondos privados de pensiones, una medida a la que él y su Ejecutivo se oponen por temor a que pueda descapitalizar ese sector y dañar las perspectivas financieras del país y los ciudadanos.



El Presidente, que tiene un plazo de 30 días para aprobarla o presentar algún tipo de modificación a la norma, indicó que esta iniciativa "va más allá" de lo que simplemente sería una medida de apoyo a la población en esta emergencia e insistió en que así "no se ayudará a los vulnerables".



En ese sentido, Vizcarra indicó que lo que sí debe hacerse es "analizar de forma integral" la regulación de los fondos de pensiones (AFP), que requieren una reforma.



Así, apuntó que en breve el Ejecutivo presentará "una propuesta de reforma" y pidió "alcanzar consensos para garantizar el bienestar de los ciudadanos".