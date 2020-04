Gobierno peruano niega que expresidente Fujimori corra riesgo en prisión por el nuevo coronavirus

LEA TAMBIÉN

El gobierno peruano descartó este martes 14 de abril del 2020 que el octogenario expresidente Alberto Fujimori corra el riesgo de contraer el nuevo coronavirus en la prisión donde cumple una condena en solitario, como lo afirmara su hija Keiko.

“Se encuentra recluido es un espacio donde está solo, entonces, por obvias razones, no existe el factor de hacinamiento y, por lo tanto, no está en los supuestos que puedan ser factores de riesgo de una afectación por el coronavirus”, justificó el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, en el canal de televisión ATV.



Por su parte, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Gerson Villar, aseguró que la posibilidad de que Alberto Fujimori, de 81 años, contraiga la enfermedad “no es tan alto” por encontrarse en un penal de máxima seguridad.



“Evidentemente, el nivel de riesgo no es tan alto como en otros penales que hay hacinamiento. Estamos hablando de un interno, pero pasa por garantizar la seguridad de los trabajadores para mantener la seguridad clínica”, declaró Villar a la prensa.



El expresidente Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 años en una base policial al este de Lima.



Un tribunal civil lo condenó en 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que murieron 25 personas a manos de un escuadrón de la muerte del Ejército. Ambas masacres ocurrieron bajo su gobierno, en el marco de la guerra contra el grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso.



Su primogénita, la líder opositora Keiko Fujimori, en prisión por el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, pidió el lunes 13 de abril del 2020 a las autoridades que excarcelen a su padre ante el riesgo de que contraiga el coronavirus en la cárcel.



Keiko, de 44 años, justificó su reclamo alegando que su padre “está débil producto de las dolencias crónicas que padece...”, entre otras cosas. “Es un riesgo muy grande para su vida”, sostuvo en las redes sociales.



Fujimori padece recurrentemente problemas respiratorios y neurológicos (parálisis facial) e hipertensión.



El expresidente de ancestros japoneses gozó de un breve período de libertad entre fines de 2017 y octubre de 2018, cuando recibió un polémico indulto de su hija -hoy detenida- Keiko que la justicia revocó.

Según las autoridades, la covid-19 ha dejado un privado de la libertad muerto y 42 infectados en las hacinadas cárceles peruanas. También 26 agentes penitenciarios han dado positivo a las pruebas.