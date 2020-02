Tres personas enseñan armas de fuego mientras van en un vehículo

LEA TAMBIÉN

El video subido a las redes sociales dura 30 segundos. En él se observa a tres hombres sentados en un auto en movimiento. La persona que está a cargo de la filmación está vestido con una camiseta amarilla y utiliza gorra. Es el primero en hablar.

“Estamos para hacer plata, no para ‘pitiar’...” (sic), dice mientras se escucha una canción de reguetón por los parlantes del vehículo.



El hombre, de unos 35 años añade: “Esta cosa es para sumar, no para meter plomo a nadie”, comenta y de inmediato saca una pistola desde su cintura.



Frente a la cámara de su celular, enseña el arma y le da vueltas. En los dedos de su mano también se observa una especie de manopla en la que está labrada una palabra que no se puede identificar en la grabación.



Otro hombre más joven, que va en el sillón trasero, también saca un arma de su cintura y lo enseña a la cámara. En su rostro se puede observar que sonríe.



Finalmente, el conductor, toma el arma del primer hombre y la apunta a la cámara. Ambos tienen joyas.



Este video está en investigación, según la Policía. El objetivo es identificar en qué lugar y día se lo grabó.



La viralización del video se registró el sábado 22 de febrero del 2020, un día después de que la Policía Nacional capturara a uno de los dos ciudadanos extranjeros, en Guayaquil, que también enseñaron armas de fuego en redes sociales.