Liberan a periodista venezolano-español que fue detenido en Caracas

El periodista venezolano-español Luis Carlos Díaz, detenido el lunes por funcionarios del servicio de inteligencia del Gobierno de Nicolás Maduro, fue liberado este martes 12 de marzo de 2019, informó la emisora local Unión Radio, su lugar de trabajo.

"Pasadas las 6 de la tarde, fue liberado el periodista y trabajador de Unión Radio Luis Carlos Díaz", indicó la emisora en su página de Internet.



Familiares y amigos de Díaz habían reportado su desaparición la tarde del lunes, cuando no se tuvo conocimiento de él desde las 21:00, y durante la madrugada de este martes 12 de marzo de 2019 se informó que había sido detenido con relación a una investigación por el masivo apagón que afecta a Venezuela desde el pasado jueves.



Su colega en Unión Radio, el periodista y antiguo aliado del chavismo, Vladimir Villegas, dijo que el ministro de Información venezolano, Jorge Rodríguez, le había informado de su liberación.



"Estamos realmente aliviados con esta información, porque había mucha preocupación por el caso del colega Luis Carlos Díaz (...), hemos pasado horas muy angustiosas (pero) ya está en libertad el colega", señaló durante su programa de este martes.



Díaz, conocido no solo por tener varios programas de radio sino también por ofrecer información veraz en las redes sociales, fue señalado por el dirigente oficialista Diosdado Cabello -considerado número dos del chavismo- de estar detrás del supuesto "saboteo" al sistema eléctrico que dejó al país a oscuras el jueves pasado.



Cabello difundió un video de un programa de radio de Díaz en el que ofrece consejos sobre cómo mantenerse informado y al mismo tiempo informar en medio del "blackout" informativo que se produce en el marco del apagón.



Naky Soto, esposa de Díaz, denunció el allanamiento a su residencia la madrugada de este martes, mientras que el legislador opositor Miguel Pizarro dijo durante la sesión del Parlamento de hoy que la comisión de la oficina de la alta comisionada de la ONU para los DD.HH que está en el país exigió "acceso" al comunicador.



Por el apagón, el Gobierno de Maduro también acusó a Estados Unidos y a la oposición local, que no reconoce la legitimidad del nuevo mandato que juró el presidente en enero.



Los cortes de energía son frecuentes en Venezuela desde 2009, cuando el país entró en una "emergencia eléctrica", pero las fallas se han acentuado en el último lustro y ya afectan con fuerza incluso a la ciudad de Caracas, capital de la nación y sede de los poderes públicos.



Venezuela afronta una crisis política que se acentuó después de que el 23 de enero el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se declaró mandatario interino al invocar unos artículos de la Constitución venezolana y logró el respaldo de buena parte de los países del continente americano y una veintena de naciones europeas.



La oposición venezolana, que no reconoce el nuevo mandato de seis años que juró Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, asegura que el país atraviesa una "emergencia humanitaria compleja" y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para atenderla.