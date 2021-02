Pérez pide al CNE que se mantenga acuerdo de recuento de votos y descarta que Pachakutik apoye a Lasso

El movimiento Pachakutik insiste en que se “honre y respete” el acuerdo de recuento sellado entre su candidato presidencial, Yaku Pérez, y Guillermo Lasso, aspirante de Creo-PSC, que contemplaba la revisión del 100% de actas de Guayas y del 50% de otras 16 provincias.

Este miércoles 17 de febrero del 2021 la dirigencia de la agrupación reaccionó, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “no aprobara ni negara” el reclamo ingresado por Pérez, para que se ejecute el acuerdo de recuento.



Diez días después de los comicios generales todavía no se proclaman resultados oficiales, pero está confirmado que Andrés Arauz, de Unión por la Esperanza (Unes), estará en el balotaje del 11 de abril. Lasso y Pérez están separados por un estrecho margen de votos y el CNE debe anunciar oficialmente quién pasará a la segunda vuelta electoral.



Yaku Pérez presentó la tarde de este martes 16 de febrero un pedido en el CNE para que se suspenda el escrutinio y que se ratifique el acuerdo logrado con Lasso, el viernes último. “Vamos a pedir que se cumpla, porque la palabra no puede ser devaluada, porque los acuerdos deben de honrarse, porque la transparencia está en juego”.



El presidenciable de Pachakutik insiste en un supuesto fraude y que se lo quiere perjudicar en la mesa. Además, descartó una posible alianza con Lasso en el balotaje. “Y decir ahora que, para salvar el país, para que no venga el señor Correa, tienen que apoyar al señor Lasso. Eso ni sueñen que nosotros vamos a apoyar al señor Lasso, a la banca…porque saben que somos los únicos que le podemos ganar al señor Correa, ni sueñen que vamos a apoyar a la corrupción y al feriado bancario del señor Guillermo Lasso”, señaló Pérez.



Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, dijo que se instaló un comité ejecutivo permanente de la agrupación. El dirigente reiteró el pedido de que se respete el acuerdo y también que se efectué una veeduría ciudadana forense al sistema de escrutinios del CNE.



“Ayer los consejeros del CNE se dieron el lujo de decir que hemos acusado que hay fraude. ¿Por qué el miedo? ¿el hermetismo de abrir las urnas?”, apuntó el dirigente.



Santi adelantó que si se ratifica que el pedido de recuento “no es factible” se movilizarán las bases hacia la capital. “Nuestros adherentes ya están marchando hacia Quito”, precisó. Aunque no aclararon cuál será el punto de llegada ni la hoja de ruta.



Gustavo Tenesaca, dirigente de la Ecuarunari, fue más allá. “No jueguen con la voluntad del pueblo, el movimiento indígena se va a levantar, desde todos los frentes, hoy arrancamos desde el sur, desde el corazón de la resistencia contra el extractivismo”.



El dirigente indígena también habló de un pedido de destitución a los consejeros del CNE. “No vamos a venir solo kichwas, vamos a venir amazónicos, de la Costa, desde el norte del país….decirles que no jueguen con la voluntad del pueblo porque no saben lo que les espera”.