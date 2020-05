¿Cuánto ahorrará el Estado y cuántas pérdidas económicas se evitará con el cierre de 8 empresas públicas?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las siete empresas públicas próximas a eliminarse y Tame, que entrará en liquidación, cerraron en marzo del 2020 con saldo negativo de USD 10,8 millones.

Siguiendo con la política de austeridad, el presidente Moreno anunció la mañana del martes 19 de mayo del 2020, la eliminación de Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR), Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA). Tame, por su parte, será liquidada.



Este grupo de firmas estatales tienen activos por USD 1 373, 6 millones pero sus pasivos suman USD 515 millones, por lo que el patrimonio cae a USD 858,5 millones.



De este patrimonio general, las empresas con mayor participación son: Ferrocarriles, seguido de Siembra y Ecuador Estratégico y la UNA.



El cierre de estas firmas se vuelve cada día más imprescindible para mejorar el estado de las finanzas públicas, pues significará un ahorro para el Estado de USD 230 millones.



Además de que esto evitaría que generen más pérdidas, las cuales hasta marzo pasado ya ascendieron a USD 10,8 millones, según la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).



De estas pérdidas globales, Tame concentra el 66,2%, en tanto su patrimonio está en rojo con USD 237,7 millones.



Esta empresa de bandera nacional ha arrastrado USD 400 millones de pérdidas por cinco años y pese a que entró en un proceso de reducción de gastos, no logró despegar y menos aún durante la emergencia sanitaria, en que solo ha operado vuelos charter.



Marco Ávila, presidente del Directorio de EMCO, señaló el lunes 18 de mayo en una entrevista radial que si la empresa es cerrada en junio próximo, las pérdidas alcanzarán los USD 24 millones y si se deja que el tiempo se alargue podrán llegar a 60 millones, en diciembre.



Internamente, Ávila aseguró que se garantizará que las rutas sean servidas por otras aerolíneas y se está buscando acuerdos desde el Ministerio de Transporte para que se cubra la demanda, pero se prevé que esta caiga un 50%.



Ferrocarriles del Ecuador ya no registra pérdidas en marzo pasado, pero la pandemia terminó de darle la estocada final al no tener ingresos por turistas nacionales ni extranjeros. La operación de los trenes estará a cargo de Transportes.



Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, explicó que la eliminación de Correos del Ecuador, se viene trabajando desde hace un par de meses, pues desde el 2014 no genera ganancias y entre el 2016 y 2017 recibió del Estado USD 3 millones.



A la par del proceso de cierre-que se prevé no dure más de tres meses- se llamará a un concurso para que empresas privadas interesadas puedan asumir la entrega del servicio postal, del cual no es posible prescindir.



A su vez están pendientes procesos de auditoría por parte de la Controlaría a los galpones y maquinaria para clasificación postal que se compró y no estaba siendo usada. Además, de que existe una deuda pendiente.



Los Centros de Alto Rendimiento (CEAR), que tuvieron USD 2 millones de pérdidas, serán administrados por el Ministerio del Deporte. Esta firma apenas tiene USD 124 325 de ingresos, pero gastaba USD 2,1 millones



Las funciones de la Unidad de Almacenamiento (UNA) serán responsabilidad de Agricultura, cartera de Estado que regulará los precios de mercado, principalmente, de maíz, leche en polvo, arroz y otros productos de alta demanda.



Esta Unidad generaba USD 2,7 millones, pero su gasto alcanza los USD 4 millones.



Las 2 500 hectáreas que fueron expropiadas por el anterior gobierno de Rafael Correa y que han estado bajo el control de Siembra (antes Empresa Yachay) se repartirán a Agricultura para cultivos y al Senescyt para investigaciones. Otros bienes de esta compañía pasarán a la Universidad Yachay.



Ecuador Estratégico, que ha venido levantando obra pública y viviendas, dejará está función a Casa para todos. El balance de esta empresa evidencia poca eficiencia entre sus ingresos y gastos y tiene pérdidas cercanas a los USD 3 millones.



La eliminación de Medios Públicos se anunció en marzo del 2020. Tiene una veintena de medios, entre ellos Ecuador TV, los diarios El Telégrafo, El Tiempo y Editogram (imprenta).



Aunque no se conoce todavía qué plan de cierre tendrá esta empresa y cuál será el futuro de estos medios. Lo que sí es claro es que no se puede continuar con el nivel de pérdidas que alcanzan los USD 4,37 millones.



El cierre de todas estas empresas implica, además, la liquidación 3 695 empleados, según las cifras disponibles en el portal de transparencia de cada institución, hasta abril del 2020. Tampoco se sabe en qué plazos se logrará concretar este plan.



Este grupo de empresas se suman a otras que tampoco lograron sobrevivir. Estas son: Enfarma, Fabrec y Cementera del Ecuador.