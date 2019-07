Familiares denunciaron amotinamiento en la Penitenciaría del Litoral

LEA TAMBIÉN

Las visitas al centro de reclusión de la Penitenciaría del Litoral se suspendieron entre la mañana y mediodía de este sábado 27 de julio del 2019.

Bajo un intenso sol, decenas de familiares de reclusos reclamaron por la decisión. Varias mujeres, que habían logrado ingresar a las 08:00, denunciaron que hubo un supuesto amotinamiento en el pabellón 2 del centro carcelario, ubicado en la vía a Daule, en el noroeste de Guayaquil.



Ellas, pasadas las 09:30, abandonaron las instalaciones del lugar por pedido de la autoridad policial. Luego se aglutinaron en los exteriores junto con decenas de personas que pugnaban por acceder al sitio. Todos querían información de sus familiares y conocer si hubo muertos o heridos.



Delia V., había ingresado para visitar a un hijo. Afirmó que solo estuvo media hora en el pabellón 1 y que vio que desde el pabellón 2 salía humo.

Familiares piden información en la Penitenciaría del Litoral. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

"No sabemos por qué motivo hubo el escándalo, se escucharon los estruendos como bala, llegó el humo y no aguantamos. Luego nos sacaron de la Penitenciaría, a empujones, como perros, nos gritaron que nos fuéramos", relató.



Carolina lamentó que su hijo y los reclusos no peligrosos vivan en zozobra ante las últimas muertes.



Esto en referencia al fallecido que se registró en la Penitenciaria el pasado 13 de julio. Al parecer, por una venganza familiar, dos reos habrían asesinado a Jonnathan M., quien estaba recluido desde hace seis días en el pabellón tres de la Penitenciaría.



Carolina manifestó que cada día se vuelve un desafío por conocer el estado de sus familiares. "estábamos adentro y nos empujaron, una señora se cayó", relató.

Este sábado 27 de julio del 2019 se habría registrado un amotinamiento en la Penitenciaría del Litoral. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Juan L., quien visitó a un hermano, pidió a las autoridades mayor brevedad para informar sobre los acontecimientos. "no son animales, tienen familia que nos preocupamos".



Hasta las 12:50 el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) no se refirió al incidente. Extraoficialmente se conoció que en este hecho no se habrían registrado muertos ni heridos.