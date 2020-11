Pedro José Freile: ‘Mi plan económico se basa en la recontratación petrolera’

¿El 24 de mayo del 2021 qué país recibiría?

Creemos que el Ecuador podría tener una tasa de crecimiento en números negativos todavía para mayo del próximo año. Podríamos anticipar que la pandemia se va a agudizar. Eso nos lleva a estar de nuevo en un estado de excepción para poder estar funcionales y, tal vez, le lleve al Estado a la necesidad de buscar recursos adicionales para atender los mecanismos de contingencia. La situación va a ser una situación más complicada que la que vemos hoy.

¿Cómo utilizará sus primeros 100 días?

Poniendo a funcionar mi plan económico que está basado en la contratación y recontratación petrolera para generar liquidez. Vamos a generar un régimen excepcional de contratación por horas para todos los sectores, para ponernos de pie de nuevo. Estos 100 días servirán para hacer los acuerdos para construir reformas legales. Si no se logra eso, habrá que implementar las reformas legales por las vías que permita la Constitución, no contar con la participación directa dentro del Legislativo.



Y, ¿cómo hará eso?

Hemos empezado a identificar técnicos valiosos, dentro de todas las fuerzas políticas. Estamos metiéndole tiempo a la inteligencia del talento humano alrededor de los partidos políticos, gente que está en segunda línea, pero preparada.



En la pandemia, la educación se ve limitada por la conectividad. ¿Qué hará?

El tema de salud es esencial, si no tenemos una condición mínima de salud y salubridad pública es inviable que podamos trabajar, educarnos o hacer nada. En cuestión de conectividad, el Ecuador tiene 300 000 kilómetros cuadrados, una superficie que se puede, desde el punto de vista técnico, cubrir. Y los recursos para hacerlo curiosamente existen dentro de los contratos de la telefonía celular que aún están vigentes. Esos contratos generan unos fondos.



La solución es automática: dar cobertura de salud y educación a todo el territorio nacional es una decisión administrativa y hacer que eso se contrate es cuestión de 30 días, con un modelo que se puede hacer bajo la supervisión de un organismo multilateral, mediante un régimen de emergencia. Es algo que debe ser atendido ahora, si no, no vamos a poder darle educación continua a nadie.

¿Cómo visualiza su Gobierno a un año?

Para el 24 de mayo del 2022 deberíamos tener 500 000 barriles de petróleo liberados de compromisos anticipados, para empezar la negociación de nuestros pasivos externos. El problema va a ser que muchas fuerzas querrán un pedazo de esos recursos, ese es el momento difícil: estar boyante y no poder ser tan generosos. Es momento de asegurar que las pensiones de los jubilados se paguen, de reorganizar los bonos de desarrollo humano. Es el momento en que, teniendo los recursos, debemos gastar menos y achicar el Estado.



Usted habla de ampliar la seguridad social...

Hemos estado trabajando en una manera de descifrar cómo hacer crecer el número de aportantes bajo los principios de orden y solidaridad para asegurar liquidez para los servicios y las jubilaciones.



¿De dónde se sacarían 1,2 millones de afiliados en un día con garantía de que el siguiente mes van a pagar todos?



De los bonistas. La idea de los bonos de desarrollo humano originalmente fue concebir una contraprestación de responsabilidad de las personas que se habían vuelto más vulnerables para que pudieran atender a los dependientes vulnerables de ellos, es decir, para evitar que se regenere la vulnerabilidad. Así, los bonistas van a dar una parte de lo que reciben para acceder a servicios de salud de una manera solidaria.

¿Qué hará en la recta final de su administración?

Para el segundo año debemos tener pactos sociales en marcha. Deberíamos estar aportando a los nuevos planes de ordenamiento territorial. Vamos a estar trabajando con todas las fuerzas políticas para construir buenos gobiernos autónomos descentralizados. Además, creo que se pude hacer mucho sobre la lucha contra la corrupción. Es indispensable dar recursos a la Fiscalía y a los jueces, hay que asegurarles recursos, y se deben contratar cazadores de recompensas para recuperar lo perdido por corrupción.



Hoja de vida



Pedro José Freile (Quito, 1972) es abogado especializado en contratos petroleros, con experiencia en Colombia, Ecuador y Chile. Se graduó en la Universidad SEK. Fue miembro del voluntariado de Solca.



Formó parte del movimiento Quinto Poder.



Su pensamiento

Dice que su gobierno debe contar con figuras de varios partidos políticos.