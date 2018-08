Patricio Alarcón: ‘Hay que devolver la competitividad a la industria local’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano

¿Cuál es el balance que hace del viaje a la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico?

En general fue una visita positiva. Los presidentes hicieron una declaratoria en la cual dan su beneplácito para la integración de Ecuador como país asociado a la Alianza del Pacífico. Y esta es una oportunidad para que el país pueda recuperar su imagen, alejarnos del Alba y de la Unasur y trabajar con un bloque que piensa en soluciones pragmáticas. Podemos atraer inversión, capitales y trabajar en la competitividad.



¿Qué argumentos dio el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, a los países de la Alianza del Pacífico para integrar ese bloque comercial?



El Ministro habló de la decisión del Gobierno de abrir el país al mundo. Es un inicio para entablar negociaciones con los países de Asia. La Alianza es la octava economía del mundo, que mueve el 37% del PIB de la región y el 45% de la inversión extranjera directa en el continente. Además es un mercado de 225 millones de habitantes. También nos ayuda para entrar en un marco regulatorio, que establece reglas claras para que cualquier gobierno no tome decisiones que pueden ser equivocadas o de tinte ideológico. El Ecuador deberá homologar procesos fitosanitarios y otros aduaneros. Nos ayuda a facilitar negocios en la región.



Ustedes se reunieron con otros empresarios del bloque. ¿Qué resultados dejan esos encuentros?

Conversamos acerca de cómo conformaron sus respectivos consejos empresariales, cómo analizan la política pública y lo que se debe mejorar dentro del acuerdo para fortalecer los negocios y el intercambio regional. Uno de los resultados fue que vamos a conformar el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico en Ecuador.



¿En cuánto tiempo Ecuador puede ser ya miembro asociado del bloque?

Es un proceso. En este momento van a entrar miembros asociados como Singapur, Nueva Zelanda, Canadá y Australia. Nosotros entraríamos en la próxima negociación, que sería en bloque con Corea del Sur y seguramente otro país, que aún está por confirmar. Tardaríamos alrededor de siete meses en integrarnos a la Alianza como miembro asociado.



¿Cuáles son los resultados que deja hasta ahora la Alianza del Pacífico?

Nosotros trabajamos para obtener mejores condiciones para el sector productivo. El que diga que la Alianza solo deja efectos mediáticos no sabe de lo que habla ni lo que requiere el país para salir adelante. Ahora tenemos problemas en la balanza comercial, por ejemplo, con México, al cual exportamos apenas USD 120 millones y 38% de eso es cacao. Ese es un problema que hay que corregir. La Alianza nos abre una oportunidad para revisar qué otros productos, que son competitivos, podemos exportar.



Los productores locales de autos y de electrodomésticos ven una fuerte competencia con México y piden estudios antes de entrar a la Alianza, ¿considera que eso evidencia una falta de consensos en el gremio industrial?

Lamentablemente el Ministerio de Productividad y algunas industrias no trabajan en la competitividad. ¿Qué haría yo en el caso de la ministra Eva García? Pensar en cómo bajar los costos a la producción de la industria ecuatoriana.



Pero los productores de línea blanca y vehículos dicen tener serias razones para estar preocupados.

Están en su derecho de estar preocupados y de hacer los reclamos respectivos, pero la fórmula está en devolverles la competitividad a esos sectores. ¿Cómo? Bajándoles el arancel (a la importación de CKD), no cobrándoles el ISD, haciendo cambios en el Código Laboral. De esa manera no solo se va a lograr un acuerdo con la Alianza, sino que se bajan costos de producción y mejoramos márgenes de rentabilidad.



Formación

Es empresario y se ha desempeñado como presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Desde junio pasado es titular del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).