¿Cuántos pasajeros pueden viajar en un  auto particular?

Las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19 también se deben cumplir en los vehículos por lo que dentro un auto particular solo pueden ir dos personas y en casos excepcionales, cuatro.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) recordó esta disposición y además señaló que si los ocupantes trabajan en los sectores autorizados, cada una debe portar su respectivo salvoconducto que es emitido por el Ministerio de Gobierno.



Otro aspecto importante sobre el salvoconducto es que debe ser usado únicamente para el fin por el que se lo obtuvo. Por ejemplo, si alguien lo tramitó para entregar medicamentos, no puede utilizarlo para ir de compras o realizar otras actividades.



De su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) explicó en agosto pasado que el protocolo establece que si un miembro del sector de la salud conduce el vehículo no necesita salvoconducto, solo deberá presentar la cédula, licencia y credencial. No obstante, si el doctor está en su vehículo y no se dirige a su trabajo, así presente su credencial recibirán la multa.



La persona que transporta a un doctor, debe tener un salvoconducto y un sustento que demuestre que acaba de dejar a la persona en la casa de salud, por ejemplo, la hoja del turno. Debe tener a la mano esos documentos, caso contrario, será sancionado.

La multa por uso indebido del salvoconducto es del 30% de un salario básico unificado, es decir, USD 120, y la reducción de seis puntos en la licencia de conducir.