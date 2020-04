En parroquias rurales de Imbabura se reparten 10 000 kits de alimentos

LEA TAMBIÉN

Los 10 000 kits alimenticios para las familias más vulnerables de las zonas rurales de la provincia de Imbabura, situada en el norte Ecuador, se empezaron a distribuir la mañana de este 28 de abril del 2020.

Estas raciones fueron adquiridas por la Prefectura y son trasladadas a los Comités de Operaciones de Emergencia de cada cantón, para que luego sean repartidas en las 36 parroquias.



El prefecto Pablo Jurado explica que para esta adquisición la entidad invirtió USD 150 000, que provinieron del presupuesto de fiestas de provincialización, que se conmemora el 25 de junio y que este año no se organizarán.



Cada kit contiene arroz, avena, fideo, aceite, lentejas, garbanzos, máchica, arroz de cebada, morocho, atún, harina, sal y panela.



Los primeros 4 000 aportes fueron despachados a Otavalo y Urcuquí, mientras que a Ibarra, Pimampiro, Antonio Ante y Cotacahi se lo hará este 29 de abril.



La distribución se hizo por población y por índice de pobreza a escala parroquial y cantonal. Esta labor fue coordinada por el Patronato Provincial, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el COE Provincial.



Según Santiago Lozano, presidente de Conagopare Imbabura, la asistencia llegará a hogares de personas que no han podido laborar y que no tienen un salario fijo, por lo que no han podido abastecerse de víveres.



La Gobernación de Imbabura generó una aplicación móvil en donde se registran el nombre y número de cédula de identidad de cada beneficiario, para poder llegar a más personas.

El gobernador Álvaro Castillo señala que con este aporte se completan 45 000 kits que han entregado en esta provincia las entidades gubernamentales y municipios. Calcula que un total de 77 000 imbabureños necesitan este apoyo.