LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Parlamento venezolano responsabilizó este miércoles, 27 de febrero del 2019, al gobernante Nicolás Maduro por la violencia desatada en las fronteras el fin de semana en medio del intento opositor de ingresar al país una ayuda humanitaria donada por otros gobiernos y empresas.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora, aseguró que el pueblo indígena pemón, que habita en el sur del país, se mantiene bajo asedio desde el sábado pasado por fuerzas de seguridad y de paramilitares que supuestamente actúan bajo el mando del Gobierno.



"Mientras que estamos hablando acá hoy continúa el asedio contra el pueblo pemón, continúa el uso de armas de guerra y de cuerpos paramilitares contra una población indígena que lo único que reclama es su legítimo derecho a tener acceso a alimentos y medicinas", dijo el diputado Miguel Pizarro durante la sesión del Parlamento.



El diputado dijo que en el informe que consignó hoy ante la Cámara se recomienda "que se pida una medida especial de protección al pueblo pemón, que se permita que el pueblo pemón tenga medidas internacionales que lo protejan ante la masacre que el régimen de Maduro está haciendo".



En el informe presentado por Pizarro se ofrecen datos sobre lo ocurrido el pasado sábado cuando la oposición venezolana liderada por los diputados intentó que al país ingresaran medicamentos y alimentos pero fueron repelidos por las fuerzas de seguridad en acatamiento de órdenes del chavismo gobernante.



La comunidad pemón que habita en el poblado Santa Elena de Uairén, fronterizo con Brasil, se enfrentó desde el pasado viernes con las fuerzas de seguridad para exigir la entrada de esta ayuda lo que causó un número indeterminado de muertos y decenas de heridos según los mismos diputados. Pizarro pidió a los parlamentarios hacer un minuto de silencio por "la masacre del pueblo pemón".



Señaló que el Gobierno de Maduro está "derrotado" y esto se evidencia -dijo- por la necesidad de "masacrar al pueblo pemón" para impedir "que el mundo entero vea" que "el obstáculo entre la solución de los problemas" de Venezuela "es una sola persona, es Nicolás Maduro".



Pizarro también dijo a los militares, en nombre del Legislativo, que es "tiempo de tomar decisiones" al exhortarles a dejar de apoyar a la llamada revolución bolivariana pese al "miedo" que aseguran deben tener a la "persecución".



El diputado aseguró que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se ha "abierto una grieta" por la que se han ido "poniendo del lado de la Constitución" más de 400 militares que en los últimos días cruzaron hacia Colombia y aseguraron no reconocer la legitimidad de Maduro.



Entretanto, el exgeneral venezolano Hugo Carvajal, exjefe de contrainteligencia militar, aseguró que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y agentes de inteligencia cubana controlan la FANB y lideran actividades criminales.



La GNB "además de violar derechos humanos en represiones, es la verdadera mucama del narcotráfico en Venezuela", indicó en Twitter Carvajal, que manifestó su apoyo al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, por asumir como presidente interino del país en vista de la usurpación que considera hace Maduro de la Presidencia.



El militar, que hasta hace semanas fue cercano a los más altos dirigentes chavistas, dijo que alrededor del 90 % de la FANB "quiere cumplir con sus deberes constitucionales, pero el control es mucho más férreo de lo que imaginan".



"El objetivo primordial del gobierno legítimo es tomar control de la FANB. Para eso habría que desmontar el aparato de inteligencia cubana y los mecanismos de control que mantienen en la estructura gubernamental de nuestro país", prosiguió en la misma red social.



Además, en esta jornada la AN autorizó que Guaidó esté ausente del territorio nacional por un lapso mayor a cinco días consecutivos contados a partir del pasado viernes cuando cruzó a pie hacia Colombia pese a la prohibición de salida que le dictó la Justicia venezolana.



El líder opositor se reunió esta semana con el presidente colombiano, Iván Duque, y con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en Bogotá, y prevé encontrarse mañana con el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, en Brasilia.



Con todo, Maduro hizo una aparición pública de una hora, que fue transmitida por el canal estatal VTV, en la que declaró el jueves y el viernes de esta semana como días festivos no laborables para extender el asueto de carnaval.