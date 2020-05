Parámetros para que los alcaldes decidan se entregan este miércoles 29 de abril de 2020

LEA TAMBIÉN

Aunque muchos municipios han decidido ya el semáforo rojo para entrar a la etapa del distanciamiento social, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) tendrá este miércoles 29 de abril de 2020 una reunión virtual con los alcaldes del país.

Hay casos como el de Imbabura, donde los seis cantones resolvieron unánimemente seguir en rojo, desde este lunes 4 de mayo.



Esto significa que en esas zonas se mantendrán todas las restricciones de movilidad y aislamiento, con excepción de la autorización para las actividades comerciales con pedidos y entregas a domicilio.



El encuentro con los alcaldes será a las 11:30, anunció ayer la ministra de Gobierno, María Paula Romo. “Hemos sido invitados con el grupo de especialistas en la sala situacional del COE para presentar a la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) todos los informes de los indicadores y las recomendaciones sobre cada cantón”.



Con esa información, agregó, los municipios podrán tomar mejor la decisión de establecer un color de semáforo para las restricciones, ya sea rojo, amarillo o verde.



Los informes serán entregados a los alcaldes y también estarán publicados para todos los interesados, desde mañana, tras la reunión con la AME, indicó la Ministra. La convocatoria la hizo la AME y todos los alcaldes están invitados.



La Ministra insistió en que la última palabra la tendrán los alcaldes. “Nosotros entregaremos toda la información y las recomendaciones de si su cantón se considera en rojo, amarillo o verde”.



En Quito, el Concejo Metropolitano aprobó ayer mantener la cuarentena y delegó al alcalde, Jorge Yunda, en coordinación con el COE cantonal, para que cada semana elabore un reporte con la evolución de los datos sobre la propagación del virus y la disponibilidad del sistema de salud del Distrito, con lo cual se cambiará el color del semáforo.



Eso significa que la cuarentena seguirá en Quito al menos hasta el 10 de mayo. El Alcalde y el COE cantonal informarán qué ocurrirá en la semana del 11 al 17 de mayo y así, sucesivamente, cada semana.



En Imbabura, los seis alcaldes tomaron la decisión en una reu­nión de la noche del lunes.

El alcalde de Ambato, Javier Altamirano, se reunió con el COE cantonal. Foto: Cortesía Municipio de Ambato

El prefecto Pablo Jurado, quien convocó a las autoridades, explica que no se puede actuar de manera individual, por lo que en esta provincia se tomarán decisiones articuladas. Se solicitará más información y se pedirá asesoría a profesionales y universidades, para tomar decisiones responsables. Auki Tituaña, alcalde de Cotacachi, está entre quienes creen que los municipios no puede asumir a última hora el retorno a las actividades.



En Manabí, los 22 municipios informaron ayer que el 4 de mayo iniciarán con el semáforo rojo. La decisión fue debatida el lunes y martes en reu­nión virtual con la Prefectura.



El tiempo que dure esa medida dependerá de los datos técnicos que proporcione el Ministerio de Salud -como la tasa de mortalidad- y de la entrega de pruebas en cantones en los que han fallecido personas con síntomas de covid-19.



En el caso de los cantones que registran menos de 10 contagiados, como Puerto López, Pedernales, Jama, Sucre y San Vicente, la semaforización se analizará semanalmente.



El alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova, señaló que continuarán en rojo, porque el cantón es punto clave por los hospitales que hay en la ciudad y porque las vías conectan a otros cantones. Se tiene prevista una reunión del COE para determinar hasta cuándo el cantón seguirá en rojo.



En Ambato, Tungurahua, el semáforo se aplicará del 4 al 10 de mayo. “Existe la necesidad de reactivar económicamente nuestro cantón, pero debemos hacerlo en las condiciones adecuadas. Nuestro sistema de salud no está listo y debemos trabajar para dotarlo”, dijo el alcalde Javier Altamirano.



En Cuenca y Loja, sus alcaldes, Pedro Palacios y Jorge Bailón, respectivamente, anunciaron que las curvas de contagios siguen en ascenso y que la pandemia no está controlada.



Las dos ciudades mantendrán las restricciones, controles en los mercados, el uso obligatorio de la mascarilla y sanitización de espacios públicos.



El alcalde Bailón dijo que la ‘nueva normalidad’ dependerá de la disciplina de los habitantes, de los contagios y de los análisis de expertos en salud en los COE locales.



Los burgomaestres de Esmeraldas, Atacames, Rioverde y San Lorenzo indicaron que no están preparados para salir del aislamiento y piden ayuda. Quinindé, segundo cantón con más casos en la provincia, tomará la decisión mañana, dijo su alcalde Carlos Barcia.