Paraguay compró 1 million de dosis de la vacuna Sputnik V, dice Ministro de Salud

Paraguay compró un millón de dosis de la vacuna Sputnik V desarrollada por el instituto Gamaleya de Rusia, dijo el jueves 11 de febrero del 2021 el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en un intento por arrojar algo de luz al demorado plan de inmunización del país.

Mazzoleni, no obstante, no fue preciso sobre la fecha de arribo de las vacunas de origen ruso, que serán complementadas con otro lote del laboratorio AstraZeneca adquirido a través del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El gobierno dijo que tenía previsto comenzar la vacunación a mediados de febrero, pero la poca información sobre la llegada de las dosis ha desatado críticas, en momentos en que la mayoría de los países de la región dio inicio a sus programas.



"Las vacunas de AstraZeneca llegarían en la segunda quincena de este mes (...) respecto a las compras bilaterales hemos mencionado la semana pasada la vacuna Sputnik V, que el volumen específico es de un millón de dosis", dijo Mazzoleni a periodistas.



El ministro dijo que buscan comprar otras dos millones de dosis de otras compañías farmacéuticas con las que existen "conversaciones avanzadas" y que las dificultades para obtenerlas tienen que ver con el tamaño del país y con el hecho de no haber participado en estudios ni haber invertido en su desarrollo.



También aclaró que el ministerio no pondrá ningún tipo de obstáculos para que el sector privado importe las vacunas si gestiona los permisos sanitarios correspondientes.



Paraguay, que tiene casi 7 millones de habitantes, registró oficialmente hasta el miércoles 140 797 casos de covi-19 y 2 876 muertes asociadas a la enfermedad.