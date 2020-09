Paraguay pide ayuda a Colombia, Brasil y EE.UU. para buscar a exvicepresidente secuestrado

LEA TAMBIÉN

El presidente Mario Abdo Benítez pidió ayuda a Colombia, Brasil y Estados Unidos para buscar al supuestamente secuestrado exvicepresidente Oscar Denis, anunció el jueves 10 de septiembre del 2020 el ministro del Interior, Euclides Acevedo.

El avión presidencial “voló a Bogotá para traer expertos de la policía colombiana”, informó el secretario de Estado.



“No sabemos si van a venir equipos y personal. Eso todavía no está aclarado” , clarificó el portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), teniente coronel Luis Apesteguía.



El exvicepresidente Denis, de 74 años, desapareció el miércoles 8 en el departamento de Concepción, a 500 km al noreste de Asunción.



En la camioneta que conducía dentro de su hacienda ganadera fueron encontrados panfletos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) .



Denis ejerció la Vicepresidencia de la República desde junio de 2012 a agosto de 2013 durante la presidencia de Federico Franco.



El suceso se produjo exactamente una semana después de la muerte a manos del Ejército de dos niñas de 11 años, presumiblemente hijas de los dos principales líderes del grupo EPP que opera en Concepción desde 2008 y se le atribuyen mas de una decena de secuestros y medio centenar de muertos en la región, una de las más pobres del país.



Denis se encontraba en compañía de un secretario que también esta desaparecido, reveló el ministro del Interior.



La estancia “Tranquerita”, perteneciente a Denis, se encuentra a 40 km de la localidad de Yby Yaú, la urbe más cercana y, a otros 50 km del campamento del EPP donde los militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) arremetieron contra los guerrilleros -el 2 de setiembre- con el saldo de las dos menores muertas.



El ministro del Interior reveló que el presidente Mario Abdo también conversó con su par de Brasil, Jair Bolsonaro, quien también prometió enviar expertos en la materia a Paraguay.



A su turno, el jefe de la diplomacia para América Latina de Estados Unidos, el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, dijo en un tuit desde Washington que su Gobierno “está monitoreando la desaparición del ex Vicepresidente”.



Beatriz Denis, esposa del secuestrado, dijo que no recibió aún ningún pedido de rescate y advirtió que la víctima padece de diabetes y es hipertenso, que requiere de la ingestión de varios medicamentos por día.



El grupo armado que opera en el norte del país desde hace 12 años no se adjudicó formalmente todavía el secuestro, ocurrido a poca distancia de la frontera seca con Brasil.