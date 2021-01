Vicepresidente del CNE dice que papeletas presidenciales están en proceso de impresión, sin candidatura de Álvaro Noboa

El primer lunes del 2021 llegó cargado de sorpresas. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmó este 4 de enero del 2021 que ya se cerró la papeleta presidencial para los comicios generales del próximo 7 de febrero.

El funcionario aseguró que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) confirmó que no existen recursos legales por resolver en relación a los 16 binomios presidenciales calificados en firme hasta el momento. “Por lo tanto contra eso ya se está mandando hacer las papeletas” dijo Pita, y agregó que para el CNE “es una cosa juzgada”.



Este Diario conoció que los consejeros firmaron un acta que certifica que no existe ningún tema pendiente a nivel de TCE en relación a la papeleta de Presidente y Vicepresidente de la República. De esta manera llegaría a su fin la intención del movimiento Justicia Social de impulsar la sexta candidatura presidencial del empresario Álvaro Noboa.



Pita, en entrevista con Teleamazonas, habló de la sentencia del juez electoral Joaquín Viteri, en la que se negó a Justicia Social el pedido para hacer nuevamente primarias para todas las dignidades en disputa. “Ahí se establece que el CNE no ha incurrido en incumplimientos respecto a la sentencia que se emitió originalmente”.



Según Pita, la papeleta de asambleístas nacionales también ya se cerró y se envió a impresión. El CNE calificó a 17 listas, cada una con 15 aspirantes a legisladores nacionales. Fuentes del organismo electoral confirmaron que las boletas ya se remitieron al Instituto Geográfico Militar (IGM).



El 29 de diciembre del 2020 el CNE asignó USD 15,9 millones del Fondo de Promoción Electoral para 16 binomios presidenciales, 17 listas de asambleístas nacionales y 15 listas de parlamentarios andinos. En el informe también consta la asignación para 464 listas de asambleístas provinciales.

Con esa asignación, los candidatos pueden acceder a franjas publicitarias en medios de comunicación y vallas, como parte de la campaña electoral que se inició el 31 de diciembre y se extenderá hasta el jueves 4 de febrero.