Ministro de Defensa dice que 'la papeleta de parlamentarios andinos definitivamente irá en la segunda vuelta, de existir'

La papeleta para elegir a los cinco representantes de Ecuador al Parlamento Andino no se lograría imprimir para la primera vuelta de las elecciones generales, programada para el domingo 7 de febrero del 2021.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, señaló este jueves 28 de enero que “la papeleta de parlamentarios andinos definitivamente irá en la segunda vuelta, de existir”. El funcionario ratificó que la impresión de esa boleta está postergada.



Además, confirmó que desde este jueves se inició el proceso de distribución de los paquetes electorales para las 24 provincias del país. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, aseguró que entre el 25 y 26 de enero también se remitieron los kits electorales a las 64 sedes consulares del exterior, pero sin la papeleta del Parlamento Andino.



Pita ya anticipó que “ya no va a poder ser llevado adelante este proceso (Parlamento Andino) en esta primera vuelta, sino que tendrá que hacérselo en una segunda vuelta”.



Actualmente hay 15 listas calificadas en firme para el Parlamento Andino, pero el diseño aún no se cierra. La razón: una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso que se garantice el derecho de participación de los candidatos del movimiento Justicia Social para esa dignidad.



Jarrín, además, habló de un “grave problema” financiero, pues a pesar de que se suscribió un convenio de trabajo con el CNE para garantizar el traslado, logística y seguridad del proceso electoral, el pago aún está pendiente. La deuda asciende a USD 3,5 millones.



“El despliegue, el transporte, la seguridad, está dentro de una planificación de las Fuerzas Armadas. De la parte técnica de elecciones, no es nuestra responsabilidad”, dijo el ministro.



Explicó que hubo una adenda para concretar el desembolso de los recursos el 7 de enero, luego se extendió el plazo hasta el 26 de enero, pero las Fuerzas Armadas aún no reciben los recursos. “Como estamos a días (de los comicios) no hay la certificación para realizar los pagos que corresponden a las contrataciones de servicios logísticos. Para el contrato hay que dar un adelanto, y no tenemos. Es el problema que estamos viviendo con relación al proceso eleccionario”, apuntó el titular de la Cartera de Defensa.



¿Qué pasaría si no hay segunda vuelta electoral? Según Pita, “igual” disponen de un presupuesto y aseguró que “tendrá que convocarse” a un nuevo proceso electoral para esa representación andina.



Sin embargo, el Pleno del CNE todavía no ha tomado una resolución al respecto. Este jueves 28 de enero culmina el plazo legal para que Justicia Social ingrese una objeción, al plazo de 24 horas que otorgó el ente electoral para que inscriban su lista para el Parlamento Andino.

Según el último reporte del Instituto Geográfico Militar (IGM) ya se completó la impresión de las papeletas presidenciales (verdes), asambleístas nacionales (celestes), asambleístas provinciales (amarillas) y de asambleístas del exterior (rojas).