Un pantano que se disputan Kosovo y Serbia es 'rebautizado' como Lago Trump

Un pantano que es objeto de arduas disputas entre Serbia y Kosovo apareció “rebautizado” como Lago Trump, una ocurrencia de la que nadie se hace responsable pero que tampoco parece despertar controversia entre ambos países, que acaban de firmar un acuerdo de paz patrocinado por Washington.

Una enorme pancarta con el nombre 'Lago Trump' apareció colgada el 24 de septiembre del 2020 del lado kosovar de este depósito de agua conocido como Ujman (Gazivode en Serbia), y que es vital para el suministro de la región.



Otra pancarta que agradece al presidente estadounidense el “haber traído la paz” apareció en un puente encima del pantano, de 24 kilómetros de largo.



La propiedad del lago es uno de los puntos de discordia entre Kosovo y Serbia, enfrentados desde hace dos décadas.



Los habitantes de la zona, mayoritariamente ocupada por gente de origen serbio, dijeron que no sabían quién había colgado los carteles.



“No sé quién puso las señales y las pancartas”, dijo un alcalde de una localidad próxima, Srdjan Vulovic, a la AFP.



El primer ministro kosovar, Avdullah Hoti, dijo en Twitter que daba la “bienvenida” a la propuesta, en homenaje al “ histórico acuerdo de normalización económica” firmado entre ambos países a principios de septiembre en la Casa Blanca.



Del lado serbio no hubo ninguna reacción por el momento.



Los vecinos del área mostraban diferentes actitudes, como Dragica Jeftic, un jubilado del pueblo de Mitrovica.



“Yo le puedo poner un cartel a un edificio que diga 'Dragica' pero eso no lo va a convertir en propiedad mía. Hay procedimientos para cambiarle el nombre a un lago”, dijo este jubilado a la AFP.



Bojan Savic, un estudiante, dijo en cambio que no le parecía “una mala idea”. “Es bueno tener apoyo de Estados Unidos”, dijo.



Cuando se negoció el acuerdo de cooperación entre Serbia y su exprovincia Kosovo, uno de los compromisos era negociar la repartición del lago.



Según el consejero de Trump, Richard Grenell, cuando se negociaba él lanzó la idea como una broma.



“Había una pelea increíble sobre el nombre, así que medio en broma dije: 'bueno, me voy a referir a él como Lago Trump”, explicó Grenell durante una entrevista televisiva.



“Ambos líderes [serbio y kosovar] se unieron inmediatamente a la idea y dijeron: ok, llamémoslo Lago Trump”, añadió.



Tres cuartas partes del pantano están en Kosovo, y el resto en Serbia.



La pelea no es solamente por el nombre: una tercera parte del agua potable de Kosovo proviene de esta gigantesca reserva, que también sirve para enfriar las plantas térmicas de electricidad.