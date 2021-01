La pandemia se dispara en España y casi triplica el nivel de alto riesgo

La incidencia de la pandemia de covid-19 sigue disparada en España, que casi triplica el nivel de contagios considerado de alto riesgo, mientras se debate si adelantar el toque de queda dentro del estado de alarma que rige en el país.

España notificó este martes 19 de enero del 2021, 34 291 nuevos positivos por coronavirus desde el lunes, que elevan los contagios desde el inicio de la pandemia hasta los 2 370 742 y suponen un nuevo aumento de la incidencia acumulada hasta los 714,21 casos por cada 100 000 habitantes, 25 más que ayer, 18 de enero, casi el triple de los 250 que se consideran de alto riesgo.



Según datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, se contabilizaron 404 fallecidos desde el lunes, con lo que la cifra de muertos desde marzo asciende ya a 54 173.



También continúa al alza la presión hospitalaria, con 24 185 pacientes ingresados, de ellos 3 416 en cuidados intensivos, con una ocupación del 33,6% del total de estas unidades como media en toda España, pero hay regiones muy por encima como el caso de Valencia (53,8%), que tuvo que recurrir a un hospital de campaña para atender pacientes.



El número de vacunas contra el covid-19 administradas se acerca ya al millón, con 966 097, de las cuales 957 314 son del laboratorio Pfizer-BioNtech y 8 783 de la farmacéutica Moderna, con un porcentaje del 84,5% de inyecciones aplicadas sobre las recibidas, que son 1 143 300, según el Ministerio.



Debate sobre el toque de queda



El adelanto de la hora del toque de queda diario está en el centro del debate político en España, donde la mayoría de regiones están a favor de una medida que ya aplica Castilla y León (noroeste) desde las 20:00 hora local, pero que tiene implicaciones políticas, pues el decreto del estado de alarma aprobado en el Parlamento español establece su inicio a partir de las 22:00 horas.



El Gobierno español insiste en que las regiones aún tienen margen para aplicar más medidas de restricción de movilidad y su portavoz, María Jesús Montero, incidió en que será este miércoles en una reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas donde se debata.



El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reiteró que el actual estado de alarma es "suficiente" y abogó por esperar los días necesarios para que las restricciones tengan su efecto antes de tomar una decisión sobre un adelanto del toque de queda.



La mayoría de las comunidades autónomas se han manifestado a favor del adelanto que ya aplica Castilla y León, aunque el Gobierno central lo recurrió ante el Tribunal Supremo, pidiendo la suspensión de su iniciativa unilateral por contravenir el horario establecido en el decreto del estado de alarma.



No obstante, Madrid (centro) se muestra contraria por los perjuicios para un sector clave como la hostelería y Cataluña (noreste) lo condiciona a lo que recomienden las autoridades sanitarias.



Preocupación en hospitales y residencias



Hospitales de regiones como La Rioja y Cataluña ven como la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) aumenta, hasta el punto de tener que desprogramar operaciones quirúrgicas en Barcelona, la capital catalana.



El doctor Pedro Castro, jefe de sección del área de Vigilancia Intensiva del Hospital Clínic de Barcelona, relató a EFE que la UCI de este centro "no ha llegado al colapso, pero sí que está en tensión" por la gran cantidad de enfermos que entraron en los últimos días a causa del repunte del coronavirus.



La tercera ola de la pandemia les llegó cuando todavía tenían enfermos graves de la segunda, que tuvo su pico en noviembre pasado.



Los rastreos sistemáticos y las restricciones de visitas no impiden que el coronavirus vuelva a entrar en residencias de mayores, con brotes virulentos y en algunos casos dramáticos, como el registrado en un centro de la localidad catalana de Solsona con 21 fallecimientos.



Paradigma de la falta de medios y del caos al inicio de la pandemia, las administraciones regionales y locales y las propias residencias adoptaron estrictos protocolos para evitar que el virus causara más estragos entre los más mayores, con cribados periódicos, pruebas a trabajadores y residentes y planes para aislar casos positivos.

Pero el virus vuelve a golpear a muchas de ellas, que prohíben otra vez las visitas, ante casos en localidades del noroeste del país como los doce ancianos positivos en Ponferrada tras recibir la primera dosis de la vacuna o un brote en Musquiz con 93 de los 103 residentes de un centro de mayores afectados por covid-19.



Solidaridad con las vacunas



El Gobierno español aprobó este martes 19 de enero un Plan de Acceso Universal a la Vacunación Solidaria para donar excedentes de vacunas en España a países más pobres y grupos vulnerables como refugiados y asilados.



La Unión Europea (UE) plantea destinar el 5% de sus vacunas a fines humanitarios y España pretende que sea Bruselas la que enmarque su plan nacional dentro de una respuesta conjunta europea que garantice la eficacia de la donación, un pedido que trasladará al Consejo Europeo previsto esta semana.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lamentado que solo un porcentaje insignificante de los 39 millones de dosis administradas en el planeta llega a países pobres.