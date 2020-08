'En la pandemia han subido los casos de ciberacoso de menores con fines sexuales', Beatriz Rodríguez, directora de la Dirección de Estudios Penales de la Fiscalía

LEA TAMBIÉN

Ustedes hacen una alerta por lo que ocurre en estos días de pandemia con el ciberacoso de menores con fines sexuales. ¿Cómo está el tema?

Este es un problema que abarca a nivel mundial. Sin embargo, se acrecentó mucho más en este tiempo de covid-19. Con el confinamiento y el uso masivo de Internet se exponen más los menores. ¿En Ecuador sucede esto? Por supuesto que sí. En el país, lamentablemente, las cifras suben. En todo este 2020 hemos tenidos 203 denuncias. Pero de ese número, 70 se han reportado solo desde marzo, cuando estalló la crisis, hasta el momento.



¿Qué hacer?



Mire, en Facebook, de 13 millones de usuarios, el 10% son menores de edad, que oscilan entre 13y 17 años. Hay pederastas que se encuentra navegando en la red. Por eso creemos que de todos los delitos que se cometen de forma virtual los que más causan reproche son los que se cometen contra los menores. Ellos son fácilmente manipulados, engañados por estos depredadores sexuales que están acechando en la red. En este contexto se produce el ciberacoso de menores con fines sexuales.



¿Cómo protege el Código Penal a las víctimas y cómo castiga a los responsables?



En el artículo 173 establece la figura del contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. Allí se dice que la persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que la propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.



En medio de la pandemia y del confinamiento ¿cómo actúan estas bandas?



En la práctica sucede esto. El delincuente, que por lo general es un adulto, navega con una identidad falsa y se acerca a un niño. Utiliza alguna foto de la misma edad del menor que se contacta. Muchas veces los niños, que son víctimas, creen que están hablando con un menor de su misma edad. Se abren, comienzan a tener confianza. Los delincuentes aplican una estrategia de manipulación y logran un acercamiento. Entonces comienzan a escribirse de los problemas en el hogar, de los problemas estudiantiles, de cosas afines. Digo de cosas afines, porque en las redes nosotros subimos la comida, pasatiempos y muchas cosas más. Con base en esos datos, los depredadores sexuales van ganando la confianza y propone un encuentro con fines sexuales. En ese contacto físico puede haber una violación, un contacto sexual o incluso pornografía infantil.



¿Hay casos concretos?



Hubo el caso de una menor que hablaban con el profesor y él se ganó la confianza y se llevaban muy bien. Después decía que le quería, luego que la amaba. Le mandaba mensajes con canciones eróticas y claro lo que hizo después de todo fue ofrecerle pasar en un lugar más cómodo. Le decía que pueden irse a un lugar donde puedan hacer cosas diferentes, donde no estén los papás. Con esto quiero decir que muchas veces los menores conocen a los depredadores sexuales. No hace falta que cambien su identidad o no sepa quién es. Hay que tener mucho cuidado.



Ahora, ¿la sanción penal se produce solo cuando se da el encuentro físico?



No. Incluso si no se dan los encuentros, pero se detectan estos actos de acercamiento en la red ya pueden ser sancionados los responsables.



Cuando sucedan estas cosas, ¿qué tienen que hacer los padres?

Desde casa se puede prevenir, por ejemplo, gestionando las redes, viendo con quién tiene contacto electrónico su hijo, con quién chatea, con quién está todo el tiempo en contacto. Si logran ver alguna irregularidad tienen que poner una denuncia en la Fiscalía. Se puede denunciar en línea. Apenas uno ingresa a la página de la Fiscalía General del Estado puede acceder un enlace para las denuncias. Estas tienen que avanzar hasta llegar a un juicio. Esto es lo que nosotros planeamos en la revista Perfil Criminológico, que es una revista de la Fiscalía, que busca la difusión de artículos relacionados con las ciencias jurídica penales. El objetivo es informar de temas relevante del derecho penal, para alertar a toda la ciudadanía sobre este tipo de delitos.