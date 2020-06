Panamá vuelve a imponer restricciones a movilidad para combatir el covid-19

LEA TAMBIÉN

El gobierno de Panamá dijo que volverá a restringir la movilidad de personas en dos provincias con la mayor incidencia de coronavirus, tras el aumento de nuevos casos diarios en el país centroamericano.

A partir del lunes 8 de junio de 2020, Panamá aplicará nuevamente restricciones de acuerdo con el género y el número de tarjeta de identidad de los ciudadanos para detener el flujo de personas en las provincias de Panamá, que incluye la ciudad capital y Panamá Oeste, informaron autoridades el sábado.



La directora general de Salud, Nadja Porcell, dijo que el país estaba endureciendo sus medidas de contención porque el público no cumplía con las pautas de seguridad y debido a un reciente aumento en los viajes internos.



"Panamá todavía tiene una oportunidad de ganarle la batalla al covid-19 toda vez que el sistema de salud no ha colapsado, pero de continuar con el comportamiento observado durante esta semana (...) podría agotarse la disponibilidad de recursos esenciales", dijo Porcell en un mensaje televisivo.



El 1 de junio, Panamá había pasado de una cuarentena total a nivel nacional a un toque de queda nocturno, con la apertura del segundo bloque económico que incluye la minería no metálica y los proyectos de construcción del sector público.

Según el reporte oficial del sábado 6 de junio de 2020 en la noche, los casos confirmados de infección por coronavirus en Panamá aumentaron en 541 a 16 004, mientras que las muertes aumentaron en 16 a 386 en total.