Panamá deja de reconocer a la embajadora del opositor venezolano Juan Guaidó

El Gobierno de Panamá tomó la determinación de desconocer a Fabiola Zavarce como embajadora designada en este país por el líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien en enero de 2019 se proclamó presidente interino, confirmó este jueves 4 de febrero del 2021 a EFE una fuente oficial.

La fuente gubernamental señaló que el ministerio panameño de Relaciones Exteriores pidió a Zavarce el 8 de enero pasado "la devolución formal de las credenciales diplomáticas que la acreditaban como la embajadora de Venezuela en Panamá".



La solicitud está contenida en una nota circular emitida con fecha de este jueves por la cancillería panameña, en la que se hace de conocimiento este asunto al cuerpo diplomático acreditado en el país.



La dirección de protocolo y ceremonial del Estado -departamento de privilegios e inmunidades diplomáticas y documentación- de la cancillería panameña dejó sin efecto la nota de 21 de marzo de 2019, en la que el entonces presidente Juan Carlos Varela (2014-2019) recibió las cartas credenciales de Fabiola Zavarce que le acreditan como única embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Venezuela ante Panamá.



Cuando fue recibida por Varela, la delegada de Guaidó agradeció a las autoridades panameñas "por este reconocimiento y esta reivindicación en esta lucha por la democracia" en Venezuela.



Zavarce afirmó esa vez que el respaldo de la Administración de Varela "demuestra que Panamá es un país hermano" y "que en esta lucha están comprometidos a alcanzar la libertad de Venezuela", destacando el papel jugado por el Gobierno panameño en esta lucha de la oposición venezolana, en la cual, dijo, ha sido "anfitrión" y "protagonista".



Los últimos comicios en Venezuela, celebrados el pasado 6 de diciembre, se dieron tras la toma de control del órgano legislativo venezolano por parte del chavismo y sin la participación del sector comandado por el dirigente de oposición Juan Guaidó.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, organismo al que los opositores acusan de presunta parcialidad con el Gobierno, dio por ganador al chavismo con 3,5 millones de votos, alcanzando un 67,6 % de apoyo electoral.



Preocupado por la "grave crisis política, social, económica y humanitaria que afecta a Venezuela", Panamá, a través de su cancillería, reiteró el 5 de enero pasado en un pronunciamiento oficial su "firme compromiso con la promoción de una solución pacífica, democrática y negociada entre los venezolanos".



Panamá lamentó en ese sentido que las elecciones celebradas el 6 de diciembre de 2020 "no contaran con las garantías mínimas de un proceso democrático, transparente e inclusivo cuyo resultado no representa la voluntad democrática del pueblo venezolano".



Reiteró además "su compromiso con todas las fuerzas políticas y sectores de la sociedad venezolana, incluido Juan Guaidó y los otros representantes de la saliente Asamblea Nacional electa en 2015", y expresó su apoyo a los esfuerzos de los venezolanos "por alcanzar un acuerdo nacional encaminado a recuperar la estabilidad política, económica y social del país".



"La posición de Panamá, que guarda estricta relación con las circunstancias actuales de la compleja crisis venezolana, por una parte, y los principios del Derecho Internacional, por la otra, no puede ser interpretada como un reconocimiento a la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro", remarcó el Gobierno panameño.



Panamá forma parte del Grupo de Lima, que apoya a Guaidó y no reconoce a Maduro desde que en enero de 2019 tomara posesión para un segundo mandato consecutivo tras unas elecciones en las que no participó la oposición por falta de garantías.



El país centroamericano también forma parte Grupo Internacional de Contacto (GIC), que lidera la Unión Europea (UE) y procura una solución a la crisis de Venezuela.