Palabras más usadas y las frases más significativas del discurso de Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció este miércoles 20 de enero del 2021 un potente discurso en su investidura tras jurar su cargo, en el que hizo un llamado a la "unidad" para cuidar la "frágil y preciosa" democracia.

Y fue precisamente la palabra 'unidad' en la que insistió Biden, a diferencia de sus predecesores, Barack Obama y Donald Trump, que apenas hablaron de unidad.



De acuerdo con información del medio 20minutos.es, el nuevo presidente de EE.UU. repitió más de una decena de veces la palabra, sin embargo, en su discurso dejó fuera temas como el cambio climático, medidas para afrontar la pandemia (sin mención a la mascarilla) y crisis económica.



En su intervención de 21 minutos, Biden pidió unidad en medio de la polarización política. "Juntos escribiremos una historia estadounidense de esperanza, no de miedo. De unidad no división, de luz no de oscuridad, y presentar una visión positiva y optimista del país; presentar un camino que realmente nos pida a todos trabajar juntos".



El demócrata aseguró que él será el presidente de todos los estadounidenses, tanto de los que no le apoyaron, como de aquellos que sí lo hicieron. "Seré presidente de todos los estadunidenses. ¡De todos los estadunidenses!".



Biden también habló de paz y democracia, dos factores que considera fundamentales para superar la crisis política y social. "Nos guiaremos no solo con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo. Seremos un socio fuerte y confiable para la paz, el progreso y la seguridad", mencionó.



Otra de las palabras que más utilizó en su investidura fue democracia. "Donde hace unos días la violencia quiso sacudir los cimientos de la democracia, nos unimos para la transferencia pacífica del poder", aseguró Biden.



La crisis sanitaria por el covid-19 no podía faltar en su discurso y el nuevo huésped de la Casa Blanca pidió "un minuto de silencio y oración por todas las personas que han perdido la vida durante esta pandemia". Sin embargo, no hizo mención de las mascarillas.



La información del medio español señala que hace más de un mes, el flamante Presidente llegó a pedir a todos los estadounidenses que usarán la mascarilla en sus 100 primeros días de mandato, pero hoy no se refirió a esa medida de protección.



A continuación otras frases más destacadas de la intervención de Biden:



Democracia



"Celebramos el triunfo de una causa, la causa de la democracia. Es frágil, preciosa. La democracia ha prevalecido".



Renovación



"Es un día histórico y de esperanza, de renovación y resolución".



Defender la verdad



"Hay verdad y mentiras. Mentiras dichas por poder y por beneficios. Y cada uno de nosotros tiene una obligación y una responsabilidad como ciudadanos, como estadounidenses, y especialmente como líderes (...) para defender la verdad y derrotar las mentiras".



Momentos difíciles



"Amigos, este es un momento de prueba. Todos los colegas con los que he servido en la Cámara y el Senado aquí sabemos que el mundo nos está viendo hoy. EE.UU. ha sido puesta a prueba y saldremos más fuertes".



Pandemia



"Este virus se ha llevado más vidas en un año que las que se perdieron en toda la Segunda Guerra Mundial, pero también se ha llevado miles de empleos, ha visto miles de negocios cerrados".



Kamala Harris



"Hoy marcamos la jura de la primera mujer en la historia elegida como vicepresidenta. Que no me digan que las cosas no pueden cambiar".



Unidad



"El desacuerdo no debe llevarnos a la separación. Sin unidad, no hay paz, sólo amargura y furia (...) Debemos terminar esta guerra no civil".



Reconciliación



“Seré el presidente de todos los estadounidenses. Lucharé tan duro por los que no me apoyaron como por los que lo hicieron ".



Liderazgo



"Lideramos no sólo por el ejemplo de nuestro poder, sino por el poder de nuestro ejemplo".



Crisis



"Seremos juzgados, ustedes y yo, por cómo resolvamos esta cascada de crisis

de nuestra era. Nos levantaremos para la ocasión? Seremos capaces de superar este hora extraña y difícil?".



Aliados internacionales



"Repararemos nuestras alianzas y nos implicaremos con el mundo de nuevo, no para encarar los desafíos de ayer sino los retos de hoy y mañana".

