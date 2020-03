Pakistán vive su día nacional con el inicio de cuarentenas por el coronavirus

LEA TAMBIÉN

Pakistán vivió este lunes, 23 de marzo del 2020, su día nacional con el anuncio de cuarentenas en algunas regiones del país por el rápido aumento de los casos del coronavirus, que han pasado de 27 a 803 en solo un semana, y sin ninguna de las tradicionales celebraciones de esta jornada, como es el desfile militar.

En su discurso a la nación, el presidente del país, Arif Alvi, quiso recuperar las palabras del fundador de Pakistán, Mohammed Ali Jinnah, durante los difíciles momentos de la partición del subcontinente indio y la creación del país en 1947, para animar a sus compatriotas durante la actual crisis generada por el coronavirus.



"Estamos pasando un periodo de miedo, peligro y amenaza. Pero debemos tener Unidad, Fe y Disciplina" (el eslogan del país), afirmó Alvi, parafraseando al fundador de Pakistán.



En una atípica jornada, en lugar del tradicional desfile en el que el Ejército mostraba su músculo armamentístico y las calles se llenaban de gente con la bandera nacional, Pakistán vio cómo algunas regiones comenzaban a imponer cuarentenas tras alcanzar 803 infectados -hace una semana eran 27- y seis muertes por coronavirus.

Así, Karachi, la mayor ciudad del país con 15 millones de habitantes y su centro financiero, amaneció desierta tras el inicio de un Estado de alarma en la provincia de Sindh, de la que es capital. Con 47 millones de habitantes, Sindh es el epicentro de la pandemia en el país, con 352 casos.



La cuarentena fue anunciada el domingo por el Gobierno regional, que decretó el cierre de oficinas, la suspensión del transporte público y la prohibición de salir a la calle excepto para adquirir alimentos o ir al hospital durante los siguientes 15 días.



A primera hora de la tarde, la provincia del Punjab, que cuenta con casi la mitad de los 207 millones de habitantes del país, anunciaba una cuarentena parcial con el cierre de centros comerciales, mercados y oficinas cerrados durante los próximos 15 días, pero sin prohibir la salida a la calle de los ciudadanos.

A pesar de estas medidas, siguen abiertas las mezquitas, que a las horas del rezo se llenan. También la región de Azad Kashmir anunció esta tarde el Estado de emergencia durante tres semanas con toda su población en cuarentena y solo una persona de cada familia podrá salir a comprar alimentos.



Estas cuarentenas llegan después de que el primer ministro, Imran Khan, reiterase ayer en un discurso a la nación que no impondrá el Estado de alarma ya que buena parte de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y trabajan de jornaleros, por lo que no pueden permitirse el aislamiento.



"Manteneos en cuarentena por voluntad propia en vuestras casas. Espero que no me decepcionéis", afirmó el primer ministro. Pakistán cuenta con un débil sistema sanitario y una seguridad social prácticamente inexistente.