¿Qué pasará con el pago de la revisión vehicular, traspaso de dominio, matrícula de autos nuevos... en Quito?

Los procesos de exoneración, renovación y cambio de especies para la matriculación vehicular en Quito se reactivarán este martes 16 de junio del 2020 a través de una plataforma en línea implementada por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

De momento, un equipo de técnicos de esa entidad trabaja para adaptar el sistema informático, luego de que las autoridades decidieran la suspensión este 2020 de la revisión técnica vehicular en el Distrito Metropolitano para automotores particulares, en medio de la pandemia del covid-19. Con semáforo amarillo se activará la matriculación por internet.



Matriculación en línea en Quito



La matriculación de vehículos exonerados, la renovación del permiso de circulación de automotores con el mismo propietario y el cambio de especie se podrá realizar en Quito en línea en la página web de la AMT.



El sistema se habilitará el 16 de junio del 2020. Los propietarios deberán ceñirse a un cronograma, elaborado con base en el último número de la placa. En junio deberán cumplir el requisito las placas 5 y 2; en julio 6 y 3; en agosto 7 y 4; en septiembre 8 y 2; en octubre 9 y 3; en noviembre 0 y 4, y en diciembre los rezagados.





No se debe pagar la revisión vehicular 2020



La revisión técnica vehicular (RTV) de automotores particulares fue suspendida en Quito hasta el 31 de diciembre del 2020. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) lo autorizó el sábado 14 de junio. El objetivo es precautelar la salud de los usuarios y evitar que los centros de revisión se conviertan en escenario de propagación del covid-19.



Sebastián Laso, director de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular de la AMT, precisó este 15 de junio a EL COMERCIO que también se ha suspendido el cobro de la revisión vehicular de autos particulares hasta diciembre, como forma de alivio a la economía de las personas en medio de la pandemia. Se podrá matricular el vehículo directamente.





¿Qué pasará con quienes ya pagaron la revisión?



Los propietarios de vehículos que pagaron la RTV en marzo, abril y mayo en Quito recibirán un crédito para el mismo proceso del 2021, informó Laso.



Antes de la emergencia sanitaria, la AMT tenía previsto atender a 62 800 vehículos mensualmente por la RTV. Con la suspensión del servicio, para cubrir la demanda se debería atender a 95 111 automotores por mes, lo que representa un incremento del 53%. “Tener que revisar 32 311 automotores más representaría un foco de contagio en las dependencias, sobre todo cuando se proyecta que, en lo que queda del 2020, unos 570 669 vehículos deben pasar por el proceso”, puntualizó el funcionario.



Sin el cobro del servicio, la AMT dejará de percibir aproximadamente USD 5 millones este año, según Laso.





¿Quiénes deberán acudir a la RTV en septiembre del 2020?



La suspensión de la revisión técnica vehicular tiene excepciones. Buses, taxis, camionetas de alquiler y unidades de transporte escolar sí deberán pasar por los centros de control de la AMT, desde septiembre del 2020, para control de frenos, neumáticos, contutores de seguridad, estado del vehículo, emisión de gases, etc. La razón: garantizar la seguridad de los usuarios.



También se incluirá en el control de septiembre a los nuevos 8 622 taxis que forman parte del proceso de regularización en Quito y que cerraron sus trámites el 13 de marzo del 2020.



En total, cerca de 50 000 vehículos de transporte comercial se someterán al proceso de RTV. En los próximos días se conocerá los centros que atenderán, así como el calendario.





¿Qué pasa con el traspaso de dominio de vehículos?



Si usted ha comprado un vehículo usado y necesita ponerlo a su nombre deberá concurrir con el automotor a los centros Bicentenario o Quitumbe de la AMT. La autoridad de tránsito informó que está previsto que el lunes 22 de junio se habilite el servicio de traspaso de dominio para la matriculación de este 2020, con base en un protocolo. El proceso obligatorio incluye la toma de improntas del motor, para verificar la procedencia y propiedad de los autos.





¿Cómo será la matriculación de autos nuevos?



La autoridad de tránsito del Distrito ha previsto mantener el esquema de matriculación de vehículos nuevos. El registro es efectuado a través de las concesionarias de autos; la AMT genera las placas y la matriculación con base en la documentación legal de importación y venta. Los propietarios recibirán los automotores matriculados al retirarlos de las casas comerciales. El trámite dura en promedio 48 horas, dijo Lasso.





¿Multas para matriculación?



Si bien la revisión técnica vehicular ya no será un requisito para los autos particulares de Quito este 2020, los propietarios deberán pagar las multas de tránsito y el valor del impuesto anual para la matriculación obligatoria.



Asimismo, quienes incumplan con el nuevo calendario de matriculación que empieza este junio serán multados con USD 25, informó Lasso. Para los vehículos con placas terminadas en 2, 3, 4 y 5 que no concluyeron el proceso hasta el 16 de marzo no se generarán multas.



Antes de la emergencia sanitaria del covid-19, que comenzó a mediados de marzo, 76 730 pasaron por el proceso, lo cual implica que 60 500 deberán cumplir el trámite cada mes. “Los pagos se pueden hacer en línea a través de las entidades bancarias, también pueden hacerlo físicamente en los bancos”, manifestó Laso.