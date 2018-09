Padrón electoral, con corte al 24 de septiembre del 2018, es de 13 272 130, según el Consejo Nacional Electoral

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral Transitorio (CNE) avanza en la organización de las elecciones del próximo año. Para analizar los resultados del proceso de depuración del padrón electoral, se organizó un panel con la participación de representantes del Registro Civil y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). El encuentro se realizó la tarde de este martes, 25 de septiembre del 2018.

Claudio Prieto, subdirector Nacional del Registro Civil, señaló que anualmente en el país se contabilizan unos 330 000 nacimientos y 60 000 defunciones. Es por eso que esa institución realiza una actualización constante del registro de personas, que es el principal insumo para el padrón electoral, señaló el funcionario.



Prieto indicó que el padrón electoral suele cerrarse con tres meses de antelación de las elecciones. Y agregó que mensualmente se registran unas 5 000 defunciones. "Es por eso que unas 15 000 personas que fallecieron aparecen todavía en el padrón. Pero nunca se ha demostrado que voten", dijo.



Prieto sostuvo que para mejorar la identificación de los ciudadanos, desde el 2009 se implementó la cédula biométrica. Añadió que se implementó un sistema electrónico de registro de nacimientos, que en su mayoría se realiza en las casas de salud.



Además, dijo que actualmente el 85% de ciudadanos dispone de su cédula de identidad con registro fotográfico. Aclaró que la imagen corresponde a la última cédula obtenida por la persona. "Por ejemplo una persona de 18 años puede tener la foto de cuando tenía 12, no es que los niños voten", comentó.



José Cabrera, consejero electoral encargado, señaló que en aproximadamente un mes se dio de baja 71 662 registros con inconsistencias. Apuntó que, con corte al 24 de septiembre, la proyección del padrón electoral está en 13 272 130 personas.



El vocal refirió que se hallaron casos de personas con doble cédula, personas fallecidas cuya defunción no se registró y extranjeros que constaban en el padrón sin cumplir la normativa.



Cabrera dijo que la depuración se logró, en conjunto con el Registro Civil, sin necesidad de incurrir en gastos adicionales. "Esta tarea no ha terminado, debemos continuar hasta depurar totalmente el padrón", manifestó Cabrera.



Markus Nabernegg, representante del INEC, pidió a los actores políticos diferenciar entre una proyección poblacional y el padron electoral. El experto sostuvo que en la proyecciones del INEC se emplea la línea base del censo poblacional del 2010. En ese proceso, se estableció una población de 14,4 millones de personas. Agregó que para el 2018, hay una proyección de 17 millones de ecuatorianos.



Sin embargo, refirió que en las proyecciones no hay datos reales de personas, como nombres o apellidos. Agregó que las proyecciones toman "supuestos" y que esas tendencias se proyectan para tomar decisiones.



Diego Delgado, otro de los panelistas invitados, cuestionó las cifras entregadas por el CNE y el Registro Civil. El catedrático recordó las denuncias que se presentaron en la última década y habló que el padrón "estaría inflado".

Enrique Mafla, catedrático de la Escuela Politécnica Nacional, también habló de un subregistro y refirió que habrían inconsistencias, sobre todo por los flujos migratorios.