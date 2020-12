Un padre mató a toda su familia y se quitó la vida tras haber acusado a su esposa de infidelidad en redes sociales

Los cuerpos sin vida de los cuatro integrantes de una familia fueron descubiertos por la Policía de EE.UU. el pasado domingo 21 de diciembre del 2020. Según las investigaciones, el padre mató a su esposa y a sus dos hijos y posteriormente se quitó la vida. Horas antes había acusado a su pareja de infidelidad en la red social Facebook.

Los trágicos hechos ocurrieron en Kentucky y las víctimas fueron identificadas como Kyle Milliken, de 41 años, Ashley Milliken, de 35 años, Kjae Milliken de 13 años y Kycohn Milliken, de ocho años.



Según la Policía, el padre tenía una herida de arma autoinfligida, por lo que se presume que mató a su esposa y a sus hijos y posteriormente se quitó la vida.



Según reportes de medios internacionales, siete horas antes de que los cuerpos sin vida de los integrantes de la familia fueran hallados, el padre publicó en Facebook un mensaje en el que acusaba a su esposa de infidelidad.



"Mis hijos son todo para mi. Una mujer puede ir y venir. Si no es feliz tú no puedes hacerla feliz", escribió ."Ella lo iba a hacer de todas maneras, pero cuando tú eliges a alguien y lo llevas contigo por años y ella aún así te traiciona, ¿Qué haces?", decía el mensaje, según reporta el Daily Mail.



"Debo decir que amo a mis hijos con todo mi ser. Todo lo que he hecho en mi vida adulta ha sido por ellos, para darles una mejor vida que la que yo tuve mientras creía. Luego pasan estas cosas", se lee en la publicación. El texto acompañaba unas 80 fotos que mostraban a los menores de edad jugando, de cacería y de pesca.



En declaraciones a un medio local, el pastor de la iglesia a la que asistía la familia dijo estar en shock por lo ocurrido. "Es una familia muy conocida, muy respetada. Nuestra comunidad está de luto".

La red social Facebook está llena de mensajes de seres queridos de las victimas quienes lamentan sus muertes. "Todos hemos perdido. Kyle Milliken era un hijo, hermano, tío, amigo y padre. Amaba a su familia. Ashley Milliken fue una hija, hermana, tía, amiga y madre. Amaba a su familia. Esos niños lo eran todo para todos y lo que les pasó es una desgarradora tragedia", se lee en uno de lo mensajes escrito por un amigo de la familia.