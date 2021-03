Consejo ejecutivo de Pachakutik resolvió promover el voto nulo para la segunda vuelta

El movimiento Pachakutik promoverá oficialmente el voto nulo en la segunda vuelta de las elecciones generales. Esa fue la resolución que se adoptó en el consejo ejecutivo de la organización, desarrollado este martes 23 de marzo del 2021 en Quito.

“Nuestro voto va a ser en esta segunda vuelta nulo, en ese voto nos mantendremos, nulo, porque no aceptamos la forma de hacer la democracia. Nulo porque los dos candidatos que entran con fraude a la segunda vuelta no nos representan”, señaló Marlon Santi, coordinador del movimiento.



El dirigente dijo que Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC), quienes buscarán la presidencia de la República en el balotaje, no han incorporado en sus planes de Gobierno las propuestas de los sectores marginados ni las aspiraciones del movimiento indígena de proteger “la madre tierra y los derechos del ser humano”.



Santi aseguró que van a reivindicar la unidad y llamó a la reactivación del llamado parlamento de los pueblos y del resto de organizaciones sociales. Agregó que optarán por el voto nulo, en rechazo a la “hegemonía del poder político y el fraude electoral de las instituciones que tenían que guardar el respeto al voto popular”.



Santi anticipó que irán a la “resistencia” y que estarán en las calles cuando se vulneren los derechos de los ciudadanos. Considera que el próximo Gobierno carecerá de legitimidad. “Voten nulo, rayen a favor del pueblo, escriban Pachakutik tiene dignidad, escriban Yaku Pérez”, señaló el dirigente.



En el consejo ejecutivo de este martes también estuvo presente Yaku Pérez, excandidato presidencial de Pachakutik, quien logró la tercera votación más alta en la primera vuelta (19,39%). Sin embargo, no emitió declaraciones.



El político, la semana anterior, a través de un video, no tomó partida por ninguna opción, pero envió un mensaje al electorado que lo respaldó. “Yo no ordeno ni dispongo, haced lo que su conciencia determine. No obstante, no fío ni confío en los candidatos finalistas. Nos robaron las elecciones, pero no la esperanza”.



Desde el domingo 21 de marzo, en las redes de Pachakutik ya se lanzó una campaña para promover el voto nulo. A través de un video, se pide la anulación del sufragio, con la intención de que se declare la nulidad de las elecciones, conforme lo establece el artículo 147 del Código de la Democracia.

Desde el retorno a la democracia, el promedio del voto nulo en elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta en el país ha sido del 8,68%.