Pachakutik no acogió pedido de la Conaie para candidatizar a Jaime Vargas en lugar de Salvador Quishpe

Una eventual precandidatura de Jaime Vargas, en el primer casillero de la lista nacional de Pachakutik para la Asamblea, se quedó sin piso. Así lo confirmó Darwin Pereira, secretario nacional del movimiento indígena.

En una entrevista radial con Jimmy Jairala, la mañana de este lunes 5 de octubre del 2020, el dirigente confirmó que el Consejo Político de la lista 18 ratificó el pasado viernes a Salvador Quishpe, exprefecto de Zamora Chinchipe, como el líder en esa lista. Así, se descartó un pedido realizado por la Conaie para que su presidente sea nominado para esa postulación.



“La Conaie, en una Asamblea, ha resuelto solicitar a Pachakutik que considere el nombre de Jaime Vargas para que encabece la lista de asambleístas en reemplazo de Salvador Quishpe (…) Pachakutik se ha reunido para tratar ese pedido y el día viernes, rayando a la media noche, terminada la votación no ha habido los votos para aceptar el pedido de la Conaie”.



Pereira consideró que esta decisión no romperá las relaciones entre Pachakutik y la Conaie, de cara a las elecciones generales del 2021. Afirmó que las bases en las distintas provincias ya están trabajando por la candidatura de Yaku Pérez para la Presidencia. Esa inscripción está prevista para mañana, 6 de octubre.



“La relación con la Conaie va a seguir como hasta ahora: en buenos términos porque el pedido no ha sido un condicionante”.



Explicó que Leonidas Iza no se ha ido de Pachakutik ni de la Conaie. “Él va a seguir haciendo dirigencia, sigue siendo presidente del MIC (…) hay un regreso a su cauce de las aguas, eso es importante para el país”.



La Conaie y Pachakutik habían apelado a la unidad “en términos reales” del movimiento indígena. Como un primer paso para ello, se planteó que Vargas ocupe el primer casillero de las precandidaturas para la lista nacional de asambleístas en la lista 18.



Ese fue el acuerdo al que llegaron las dos organizaciones, según reza un documento con las resoluciones alcanzadas en el consejo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, con fecha del 28 de septiembre del 2020.