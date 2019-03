Pablo Vélez Rueda, candidato a la Prefectura de Pichincha: ‘Nuestro modelo de gestión será cíclico’

LEA TAMBIÉN

Pablo Vélez es el candidato al Gobierno provincial por el movimiento plurinacional Pachakutik, lista 18. Entre sus planteamientos se encuentra la idea de implementar sistemas de riego más eficientes.

¿Cuál es su principal motivación para aspirar a este cargo?

Cuando nosotros entramos al análisis de los 13 años de la actual Prefectura, vimos que Pichincha -con mucho potencial- se había estancado, no ha tenido un crecimiento como podría tenerlo en base al territorio, a su cultura, a la gente. Creo que tengo la capacidad de llevar a cabo un proyecto de cambio de matriz productiva, y que sea la primera provincia en el Ecuador que pueda generar este cambio. Esta la primera motivación: el ver que mi gente tenga trabajo independiente, el ver que la provincia sea un ícono no solo en Ecuador sino en Latinoamérica.



¿Qué propone?

Todos los candidatos nos hablan de un modelo de gestión lineal, horizontal o vertical, el nuestro es cíclico, redondo, y en el núcleo se encuentra Pichincha productivo, que es lo más importante para nosotros. Allí confluyen Pichincha vial, turística, ecológica, educativa, de derechos.



¿Cómo lograrlo, siendo el Consejo provincial un órgano colegiado?

Nosotros vamos a buscar que de nuevo exista esta mancomunidad con los municipios. Creo que el Cootad (Código territorial) ahora nos brinda una herramienta importante para poder interactuar y llevar a cabo proyectos conjuntos.



¿En función de qué se definirán prioridades?

No vengo a vender discursos sino proyectos. No vengo a venderles mega obras de infraestructura. Nosotros no pensamos hacer anillos viales gigantescos, nuevas autopistas gigantescas, debemos dar prioridad: ensanchar a cuatro carriles, por fin, la autopista Alóag Santo Domingo, poner un grupo técnico de prevención sobre los taludes, que es el principal problema de la vía, vamos también a darle atención urgente a la vía Calacalí-La Independencia.



¿Tiene algún proyecto en materia de riego?

Vamos a trabajar conjuntamente con la Embajada de Israel. Ellos van a venir a darnos capacitación para tener los nuevos sistemas de riego, ya no solo los existentes como es por aspersión o por último, por goteo, si no dependiendo del suelo y del cultivo implementaremos nuevos sistemas de riego que permitan mayor productividad con menor cantidad de agua.



¿Usted conoce el recinto La Sexta?

No. Para ser sincero no he escuchado.



Es el punto más alejado de Pichincha. Entonces, ¿qué hacer para atender a este sector y a toda la zona rural?

En toda la región de Pichincha no existen centros de acopio. Vamos a generar y a crear centros de acopio que permitan romper con los intermediarios, y que los agricultores vendan directamente el producto. Además, para nosotros lo principal es la industrialización, crear el cooperativismo productivo.



¿Qué hacer por la protección al medioambiente?

Uno de nuestros ejes fundamentales es Pichincha ecológica y sustentable. Vamos a industrializar pero con energías renovables, vamos a cuidar el medioambiente, la flora y la fauna, y no solamente la fauna silvestre sino también la urbana, debemos ayudar a los animales en la zona urbana, debemos ser responsables.