Otto Sonnenholzner salió de la Vicepresidencia y se dirige a Guayaquil

Otto Sonnenholzner abandonó la Vicepresidencia de la República, ubicada en la calle Benalcázar, en el Centro Histórico de Quito, pasadas las 11:00 de este martes, 7 de julio del 2020. Horas antes, anunció su renuncia, a través de una cadena nacional.

En tanto, se confirmó que la renuncia ya llegó a la Asamblea Nacional, la dejó el secretario general de la Vicepresidencia, Juan Javier Canessa. El presidente de la Legislatura, César Litardo confirmó el hecho.

Sonnenholzner, quien fue el tercer vicepresidente durante el mandato de Lenín Moreno, se despidió del personal que labora en la institución. Según la página de transparencia del organismo, hasta junio pasado, existían 120 funcionarios en la Vicepresidencia.



Sonnenholzner salió escoltado por personal de seguridad y no dio declaraciones. Estuvo acompañado de su esposa, Claudia Salem.



Posteriormente, se subió en un vehículo y condujo el mismo, por la calle Benalcázar. Se prevé que en las próximas horas Sonnenholzner se traslade a Guayaquil. Se conoce que se trasladará al Puerto Principal por vía terrestre.



“Queridos ecuatorianos, hoy me presento ante cada uno de ustedes para transmitirles mi agradecimiento, mi compromiso y la difícil decisión que he venido meditando. Hace un año y medio, sin buscarlo, se me presentó la oportunidad de servir al Ecuador desde la Vicepresidencia de la República y la acepté. Siempre agradeceré al Presidente por su confianza y a la Asamblea Nacional, por la vía constitucional me dieron la oportunidad de servir a mi país desde esta institución”, señaló Sonnenholzner en su discurso de este martes.