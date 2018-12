Sonnenholzner revisa nómina de Vicepresidencia y legisladores lo ven como asesor en economía

LEA TAMBIÉN

El ajetreo que se vive en el despacho del Vicepresidente de la República es intenso, a un día de que la Asamblea designara en ese puesto a Otto Sonnenholzner, un economista y radiodifusor guayaquileño de 35 años de edad.

Por la puerta que custodian dos Granaderos de Tarqui, la mañana de hoy, 12 de diciembre del 2018, entraban y salían funcionarios con carpetas o portafolios, lo que contrastaba con el ambiente del primer piso en donde, sin apuro, dos trabajadores instalaban un pesebre y un árbol navideño.



Ayer Sonnenholzner, tras asumir el cargo, fue recibido por la Asociación de Empleados y allí les anticipó que se analizará las condiciones en las que trabaja la Vicepresidencia y lo que hace cada uno de ellos.



La nómina de la Vicepresidencia, a octubre pasado, bordeaba los 195 empleados. El flamante segundo mandatario anunció que emprenderá una reorganización. Hoy mantuvo reuniones con personal de Talento Humano y la Secretaría del Despacho, a puertas cerradas.



“Es mi obligación entrar a ver la institución que recibo y analizar administrativamente, para después encaminarme en los otros temas que me designe. Le he pedido al Presidente que me dé el espacio de revisar casa adentro”, dijo Sonnenholzner en una entrevista con este Diario.



La expectativa por las funciones que le confiera el jefe de Estado, Lenín Moreno, y las decisiones que tome no solo genera expectativa en la sede de la Vicepresidencia, sino también entre los parlamentarios.



Después de que su designación tuvo el respaldo de 94 de los 128 asambleístas presentes en la sesión 558 de ayer, muchos empiezan a sugerir al Primer Mandatario que lo convierta en una suerte de “asesor” en temas económicos.



“Espero que el Presidente aproveche temas en los que el Vicepresidente tiene experticia y que esto pueda fortalecer la economía del país”, manifestó Ana Galarza, de CREO. “Entenderíamos que el Presidente iría por esa línea”, apuntó Sebastián Palacios, de SUMA.



En eso concordó René Yandún, coordinador del Bloque de Integración Nacional. “Para que haya desarrollo social debemos tener el fortalecimiento de la economía y él como un economista de profesión, como un gran empresario, lo conoce”, señaló.



En la hoja de vida que llegó a los correos electrónicos de los legisladores se resalta que el nuevo Vicepresidente estudió Economía en las Universidades de Munich, Passau y Schiller International en el campus de Heidelberg donde se graduó con honores en el año 2006.



Además, que es un empresario de la construcción y el comercio, exmiembro del directorio del Grupo TVCable, excatedrático de Economía en la facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, conferencista en esta materia, entre otras.



Para Ricardo Zambrano, vicepresidente de Alianza PAIS, el hecho de que ningún militante de este movimiento fuera incluido en la terna para la Vicepresidencia es positivo. “Es una apertura hacia otros estratos, otras esferas del Ecuador que tienen todo el derecho de participar de nuestro gobierno”, sostuvo.



El secretario particular del Presidente, Juan Sebastián Roldán, por su parte, tuiteó que “la elección de Otto Sonnenholzner trae buenos y renovados aires al Gobierno”.



Se prevé que entre lunes y martes de la próxima semana, el presidente Moreno suscriba en Carondelet el Decreto Ejecutivo con las nuevas funciones para el Segundo Mandatario.



Al momento, solo tiene una, la que le confiere la Constitución en los artículos 146, 149 y 150. La Carta Magna subraya que “el Vicepresidente de la República, cuando no reemplace al Presidente de la República, ejercerá las funciones que este le asigne”.



A los antecesores Jorge Glas, quien cumple una condena de seis años de cárcel, y a María Alejandra Vicuña, quien afronta una investigación en la Fiscalía por supuestos cobros indebidos cuando era legisladora, Moreno les confió las tareas de reconstrucción de la zona afectada por el terremoto de 2016, entre otras.