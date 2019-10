Oswaldo Jarrín: Universidades 'eran centros logísticos de abastecimiento para manifestantes y grupos que actuaban vandálicamente'

LEA TAMBIÉN

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, cuestionó hoy, 23 de octubre de 2019, el rol de los centros que acogieron a quienes participaron de las manifestaciones que se dieron entre el 3 y el 13 de octubre e incluso aludió a las universidades en donde pernoctaron organizaciones indígenas.

Sus declaraciones se dieron en la Comisión de Soberanía de la Asamblea, a donde por poco más de una hora acudió para presentar un informe sobre la actuación de las Fuerzas Armadas frente a las manifestaciones que estuvieron marcadas, insistió, por una violencia sin precedentes.



"Tuvimos también la participación de las universidades y de centros que funcionaron como les han denominado centros de paz, pero en definitiva eran centros logísticos de abastecimiento para los manifestantes y los grupos que actuaban vandálicamente en el resto de la ciudad", dijo.



Además, aludió a autoridades seccionales, sin identificarlas, y mencionó que algunos grupos que protagonizaron actos de vandalismo estaban equipados con escudos elaborados de latas o de cócteles molotov con distintas sustancias.



Según Jarrín, unas 35 000 personas habrían participado de las movilizaciones a escala nacional.



Los asambleístas del correísmo se retiraron de la sala cuando empezó su comparecencia. Sin embargo, integrantes de otros bloques le pidieron cuentas sobre su denuncia de que en el país estarían operando grupos insurgentes.

"Yo hablo de grupos insurgentes, grupos vandálicos, grupos desestabilizadores, jamás pronuncié la palabra indígenas y si usted considera eso (de haber generalizado), es su problema", respondió duramente a Encarnación Duchi, de Pachakutik, cuando la asambleísta le pidió que precise el alcance de sus declaraciones.

Otros parlamentarios como Fafo Gavilánez (AP) o Pedro Curichumbi (Creo) se solidarizaron con Duchi y cuestionaron al Ministro por haber elevado su tono de voz frente a la legisladora. Ella llegó acompañada de otros legisladores y simpatizantes del movimiento indígena.



Entre otras medidas, Jarrín aseguró que un informe de inteligencia sirvió para haber trasladado la sede del Gobierno a Guayaquil durante la crisis.



El Ministro insistió en que detrás de la violencia registrada en las protestas se pudo advertir que estaba en marcha "una estrategia destinada de forma concreta al derrocamiento del Gobierno, a la inestabilidad política y a la finalización del Estado democrático".



El Secretario de Estado señaló que la actuación de las Fuerzas Armadas "siempre fue de defensa, de protección a la población y a los recursos", y que no fue de ofensiva. Descartó que los soldados hayan empleado armamento.



Tras esta situación, el Ministro manifestó que en el país se requiere "hacer una reorganización de fuerzas" que implica analizar el comando y control de operaciones y recursos adicionales.



Jarrín estuvo acompañado de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien también presentó un informe. En relación a los "centros de paz", Romo dijo no estar de acuerdo con que el movimiento indígena use esos términos propios de un conflicto bélico.

Para este jueves 24 de octubre de 2019 el Pleno de la Asamblea prevé conformar una comisión multipartidista para investigar estos hechos.