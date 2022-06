Organizaciones del Frente Popular se movilizan contra el Gobierno

Frente Popular se movilizará esta tarde en contra del Gobierno. Foto: Captura de pantalla.

Karina Sotalín (I)

Dirigentes que integran el Frente Popular anunciaron este lunes, 13 de junio del 2022, que se movilizarán desde la Plaza Indoamerica, a las 16:00, hacía el Centro Histórico, en Quito.

“El Gobierno Nacional no tiene credibilidad, la palabra del Presidente (Guillermo Lasso) no le sirve al pueblo ecuatoriano. No le sirve porque le ha mentido de manera permanente. Mientras llama al diálogo social, avanza en su proyecto neoliberal”, sostuvo Nelson Erazo, presidente del Frente Popular en una rueda de prensa.

Por ello, indicó que desde las 16:00 se movilizarán los estudiantes desde la Plaza Indoamérica, de la Universidad Central del Ecuador. La ruta que seguirán es hacía el Centro Histórico.

Son varias las exigencias del sindicalismo, a las que se suman las de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y de los estudiantes secundarios.

Según el Frente Popular, los trabajadores participarán en las jornadas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) “en contra de las privatizaciones, el alto costo de la vida, la inseguridad para derrotar a los neoliberales vende patria y corruptos responsables del atraco de los recursos de los ecuatorianos”.

Manuel Moya, presidente de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (Cube), señaló que marcharán frente a la inseguridad, el 16 de junio. “El Estado es el encargado de velar por la seguridad. Esa no es una responsabilidad que se puede delegar solamente a los municipios”, señaló.

Cuestionó que a los dirigentes barriales les reúnen para decirles que los vehículos están dañados, que no hay presupuesto o no hay personal policial. “En la práctica lo que nos dicen es ustedes mismos hagan brigadas, organicen”. Por ello, este 16 de junio harán acciones en gobernaciones provinciales y en Quito acudirán al Ministerio del Interior a entregar una carta con sus exigencias.

Delegaciones de la UNE también participarán de la movilizacón prevista para horas de la tarde. Asimismo el 16 de junio desde las 16:00 se concentrarán en la Caja del Seguro Social desde donde partirán a la Corte Constitucional. Allí exigirán que se publique en el Registro Oficial la sentencia de la alta Corte respecto a la equiparación salarial docente.

Dayana Bastantes, presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios, criticó que Lasso no ha cumplido con sus ofrecimientos de campaña en beneficio de los estudiantes.

En este contexto, los dirigentes advirtieron que el Gobierno primero debe dar paso a las exigencias antes de un diálogo con los sectores sociales.