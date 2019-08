Opositores rusos piden aplazar elecciones y anuncian nueva marcha en Moscú

LEA TAMBIÉN

Los opositores rusos pidieron este lunes 12 de agosto del 2019 a la Comisión Electoral aplazar las elecciones del 8 de septiembre en Moscú y anunciaron una marcha en la capital de Rusia para el próximo sábado 17, en un nuevo pulso con las autoridades en el marco de las mayores protestas antigubernamentales de los últimos años.

"Anule las seudoelecciones a la asamblea legislativa de Moscú, previstas para el 8 de septiembre. Convoque una nueva votación a fines de otoño y permita la participación de la oposición", escribió el dirigente opositor Iliá Yashin en una carta a la presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia, Ela Pamfílova.



Yashin, cuya misiva escrita de su puño y letra fue reproducida en la redes sociales, se encuentra actualmente en un centro de detención donde cumple un condena de 20 días de arresto administrativo por organizar y alentar a participar en protestas no autorizadas en Moscú.



El opositor recordó que el mitin del 10 de agosto en la capital rusa para exigir elecciones libres congregó a "60 000 personas, casi tres veces más que la anterior manifestación" autorizada del 20 de julio.



"Probablemente, se habrá dado cuenta de que los moscovitas no se dejan amedrentar por el uso de la fuerza", señaló Yashin en su carta a Pamfílova en alusión a la actuación policial en otras dos protestas no autorizadas, que acabaron con más de 2 000 detenidos y varios casos abiertos por "disturbios masivos".



Por su parte, el diputado municipal Andréi Mórev anunció que los opositores han solicitado la autorización para celebrar otro acto de protesta en Moscú el próximo sábado 17 de agosto, en forma de una marcha por los bulevares céntricos de la capital.



El Partido Comunista de Rusia reveló con anterioridad que también organizaría una acción el 17 de agosto a favor de unas elecciones "justas y limpias".



Los comunistas adelantaron no obstante que no planeaban unir sus fuerzas con la oposición extraparlamentaria y que su mitin ya ha recibido luz verde de las autoridades.



Entre tanto, la secretaria de la CEC, Maya Gríshina, al comentar la exigencia de los opositores señaló que "de acuerdo con la ley, los comicios a la Duma de Moscú no pueden ser cancelados" y deben celebrarse el 8 de septiembre".



Las protestas en Moscú comenzaron el pasado 14 de julio después de que la comisión electoral se negara a registrar a 57 candidatos independientes para las elecciones municipales, alegando que incluyeron almas muertas y personas inexistentes en sus listas.