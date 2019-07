Despliegan operativos para desalojar a personas sin hogar de casas abandonadas en el centro de Quito

LEA TAMBIÉN

Los operativos de control en quebradas y lugares abandonados se refuerzan en el Centro Histórico de Quito. La mañana de hoy, viernes 5 de julio del 2019, personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional (UMO), la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y agentes metropolitanos intervinieron en sitios considerados inseguros por la presencia de indigentes y personas que consumen drogas.

La incursión fue dirigida por Mónica González, delegada de la Comisaría cuarta de Policía. Primero intervinieron en el parque Cumandá, localizado junto a la avenida 24 de Mayo. Allí desalojaron a un hombre que pernoctaba en una caseta de madera.



Luego recorrieron los sitios del parque en donde personas desconocidas consumen narcóticos y alcohol. Las autoridades también ingresaron a las bases del puente que cruza la avenida Maldonado. De allí fueron retiradas dos personas que utilizaron a ese lugar como guarida.



Al interior había ropa vieja, plásticos y basura. Uno de los indigentes se movilizaba en muletas. “¡Soy de la tercera edad! se están metiendo mal, no hago daño”, les decía mientras los uniformados retiraban las cosas. Un fuerte hedor se percibía en el sitio.



Sacaron una cama vieja de madera, cobijas, prendas de vestir, ollas y muebles. El hombre amenazaba a los uniformados con golpearlos y les insultaba. Su amigo increpaba a los agentes; les pedía que les permitan quedarse allí.

En la incursión también intervino la Jefatura Zonal de Seguridad, Convivencia y Gestión de Riesgos de la Administración Manuela Saenz. Fabio Vélez, jefe de esa entidad, manifestó que este tipo de trabajos se coordinan cada semana en mesas interinstitucionales.



El objetivo es mejorar la seguridad y recuperar los espacios públicos como lugares patrimoniales, casas abandonadas, quebradas, puentes y túneles.



Desde el Municipio se reforzaron los operativos. Hace ocho días, las autoridades intervinieron en las quebradas aledañas al parque Jefferson Pérez, en el sur de Quito. Allí, los vecinos se quejaron de que indigentes asaltan a los transeúntes. También son víctimas los niños y adolescentes de un centro educativo del sector. En esa incursión -indicó Vélez- ocho indigentes fueron retirados.

Control a los hostales



Otro operativo se realizó ayer, jueves 4 de julio, en un hostal de la calle Rocafuerte, barrio Mama Cuchara del Centro Histórico. Este también fue realizado por la Comisaría cuarta y contó con el apoyo de funcionarios municipales.

Las autoridades hallaron a una joven de 16 años que se encontraba allí con su enamorado, también menor de edad. En ese caso intervinieron los efectivos de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), quienes se contactaron con los familiares de la chica. González explicó que el hostal no contaba con los permisos que entrega el Ministerio del Interior.



Durante la incursión, los uniformados encontraron droga, pipas artesanales, cuchillos y otras pertenencias. Al parecer, a ese lugar llegaba gente para consumir droga.



También se descubrió que en el lado posterior del hostal se arrendaban piezas a extranjeros y los propietarios del inmueble no tienen permisos para hacerlo. “No se hospedan dos o tres días. Se quedan por meses y pagan al día”, señaló la comisaría.



A esto se suma que la administradora del lugar no tiene un registro de quienes se encuentran allí, acotó González.