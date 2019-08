Operativos a carros mal parqueados se realizaron en iglesias

LEA TAMBIÉN

Los operativos de autos mal estacionados se intensificaron la mañana del domingo 25 de agosto del 2019 en diferentes puntos de la capital. En la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se informó que 25 fueron levantados con grúas y trasladados hasta los patios de retención vehicular.

Danny Gaibor, director de esa entidad, manifestó que más de 500 carros han sido llevados en plataformas durante una semana. Esto forma parte del programa denominado RescatandoelEspacioPúblico, con el que se busca que ningún carro ocupe los espacios destinados a los ciudadanos.



“La prioridad es el peatón”, dijo Gaibor durante la intervención de ayer, en la cual participaron más de 50 agentes civiles, quienes se concentraron en el Centro de Matriculación vehicular de la AMT, en la av. De la Prensa e Iturralde.

Una mujer impidió a los uniformados que el carro de un familiar fuese llevado en wincha. Foto: EL COMERCIO

De allí recorrieron La Prensa y las iglesias de La Dolorosa y de Fátima, en el norte de la urbe. 25 autos fueron retirados. Los propietarios deben pagar una multa de USD 39,4.



La mañana de ayer, los dueños de los carros estaban molestos y reclamaron a Gaibor por las incursiones.



“¿Por qué nos cogen cuando nos retiramos? No somos delincuentes. Estábamos ya retirándonos”, dijo Myriam Asimbaña, quien acudió a un restaurante para almorzar junto con su familia en la av. De la Prensa. Lo dejó en la calle porque no hay parqueaderos para los clientes.



Allí se encontraba Verónica Arias. Reclamó que se llevasen su camioneta. “Es domingo, no hacemos daño a nadie”.

Agentes hallaron motocicletas en sitios prohibidos y también las subieron en la grúa. Foto: EL COMERCIO

En las afueras de la iglesia de Fátima, la AMT sorprendió a la gente con cinco grúas que comenzaron a llevarse a los carros mal estacionados. Pero la familiar del dueño de un auto azul no permitió a los agentes que lo levantaran en la grúa.

Se sentó sobre el capó. Les dijo que sus parientes acudieron a retirarla de la misa y no era justo que se llevaran el auto. Finalmente, los agentes de Tránsito les entregaron una boleta. Motocicletas también fueron llevadas en grúa por ocupar sitios no autorizados.