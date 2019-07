Operativo contra invasores de tierra deja nueve detenidos en Monte Sinaí

LEA TAMBIÉN

Las acciones contra las invasiones continuaron este fin de semana en Guayaquil. Un nuevo operativo dejó nueve personas detenidas en el populoso sector de Monte Sinaí. Según la Policía Nacional, las detenciones se dieron mientras este grupo de personas demarcacaban predios que pertenecen al Estado.

De acuerdo con el boletín de la institución policial, la causa de las detenciones fue por Infiltración en zonas de seguridad, ocupación y uso ilegal de suelo (Tráfico de Tierras).



La acción se efectuó la tarde del sábado 6 de julio del 2019, en los sectores Trinidad de Dios, Cooperativa de Vivienda 31 de Octubre y Cooperativa La Camila. Todos pertenecientes a Monte Sinaí.



La Policía indicó que la apropiación fraudulenta de predios del Estado y/o propiedades privadas se daba con documentos falsos que eran comercializados a varias personas de escasos recursos económicos.



“En primera instancia, en la Cooperativa 31 de Octubre, se les encontró en flagrancia a seis personas realizando la remoción de tierras y limpieza de la maleza en una zona reservada de seguridad, que por su condición no puede ser objeto de ocupación”.

En la Cooperativa de Vivienda La Camila, personal de las Fuerzas Armadas aprehendió en flagrancia a tres personas que habrían estado comercializando solares en este sector mediante documentos falsos.



En ese procedimiento se detuvo en la cooperativa 31 de Octubre a Clara Maribel B., de 38 años, Marcos S. (23), Isidro M. (40), Jonathan C. (31), Segundo C. (49) y Miguel C. (26). Ninguno registró antecedentes penales.



En la cooperativa La Camila, los uniformados capturaron a Virgilio B. , de 80 años; Jhon S. (37) y Rosendo O. (58).



Los militares encontraron una maquinaria tipo retroexcavadora, sin placas de identificación, ni documentación alguna. También se hallaron copias de documentos con listados de personas, entre otros.



Evelyn Montalván, titular de la Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, acompañó a los uniformados durante estos últimos operativos. Ella respondió preguntas de los presuntos afectados por los invasores de tierras.