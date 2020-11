La OPEP pospone decisión sobre los niveles de producción en 2021 hasta el 1 de diciembre del 2020

Los ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidieron hoy, lunes 30 de noviembre del 2020, posponer para el 1 de diciembre la decisión sobre los niveles de producción para 2021, cuando se sumarán los productores independientes, informó la agencia rusa TASS.

"Sí, la pospusieron hasta el martes (1 de diciembre del 2020) para abordar (esta cuestión) con otros países", señaló una fuente de la OPEP, añadiendo que no obstante la reunión de la organización continúa de momento.



Poco antes de iniciarse la conferencia ministerial, TASS afirmó que varios países de la alianza OPEP+ (OPEP y aliados) abogan por aumentar de forma gradual el bombeo de petróleo.



"Algunos países, incluido Rusia, quieren gradualmente aumentar (la producción) a partir de enero", al considerar que la situación es ahora más favorable que en la primera oleada de la pandemia, la pasada primavera, señaló una fuente de la OPEP.



Otros quisieran extender "varios meses" el actual recorte de 7,7 millones de barriles diarios (mbd), vigente desde agosto y que finaliza en principio el 31 de diciembre.



Sobre la mesa hay una prolongación de tres meses, pero algunos países insisten en ciertas condiciones, según la agencia rusa RIA Nóvosti.



Los pesos pesados Rusia, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos tienen diferentes planteamientos sobre el nivel de producción a partir de 2021, según TASS.



"No hay consenso entre los Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Arabia Saudí. Sobre esta base, la reunión de mañana se prevé difícil y larga. Pero al final llegaremos a un acuerdo, como siempre ha sido el caso", señaló la fuente.



De acuerdo con la agencia, los Emiratos Árabes Unidos ofrecen no extender el recorte de petróleo hasta que todos los países cumplan sus cuotas, en tanto que Rusia prefiere restaurar gradualmente la producción a partir de enero y Arabia Saudí insiste en una prolongación por tres meses de las actuales restricciones al bombeo.



Kazajistán está en contra de mantener las actuales limitaciones, según TASS, con lo que favorecería dar paso al incremento de 1,9 mbd que regiría hasta abril de 2022.



"El país no está contra un acuerdo de la OPEP+. Kazajistán ha ofrecido considerar un alivio en el recorte y está preparado para una negociación con sus socios", señaló una fuente en el Gobierno kazajo.



Ese aumento está previsto como tercera y última etapa de un histórico recorte de la producción petrolera, cuya primera fase supuso la retirada del mercado de 9,7 mbd -cerca del 10 % de la oferta mundial- entre mayo y julio.