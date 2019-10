ONU muestra preocupación por medidas de austeridad de Ecuador y hace recomendaciones

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Organización de las Naciones Unidas mostró su preocupación por las medidas adoptadas por el Gobierno ecuatoriano tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también tiene reparos al Plan de Austeridad 2018-2021, implementado por el presidente de la República, Lenín Moreno.



Este organismo internacional, mediante su página web, hizo pública esta posición después de “analizar el cuarto informe periódico”. Con ese informe se emitieron recomendaciones.



La primera es una “evaluación previa de los efectos sobre los derechos económicos, sociales y culturales de cualquier medida tomada para responder al deterioro económico”. Esto con la finalidad de evitar que “los grupos más desfavorecidos la sufran desproporcionadamente”.



La segunda fue instar al Gobierno a no rebajar el gasto público en las áreas de salud y educación. La ONU también plantea “asegurar una partida presupuestaria para la inversión social en los colectivos más pobres”.



El organismo internacional, cuyo delegado en Ecuador (Arnaud Peral) actúa como mediador en el proceso de diálogo entre indígenas y Gobierno tras los 11 días de crisis por la eliminación del subsidio a las gasolinas, plantea, en tercer lugar, que “las medidas de austeridad deben aplicarse sólo cuando son necesarias y, en esos casos, deben ser proporcionadas, consultadas con las poblaciones afectadas y sometidas a un examen independiente”.



Una cuarta recomendación es que las medidas “no deberían causar discriminación sino deben buscar la mitigación de las desigualdades que generalmente se agudizan en tiempos de crisis”.



Al Comité de la ONU también le preocupó el Estado de Emergencia que se decretó el 3 de octubre pasado. Sobre todo tiene preocupación por la restricción en la libertad de asociación.



En relación a los Pueblo y Nacionalidades, la ONU se ve preocupada por el incremento de las actividades extractivas anunciadas en el Plan de Prosperidad. Recomendó a Ecuador a reconsiderar el incremento de la explotación petrolera y la minería a gran escala, recordándole sus compromisos con el Acuerdo de París.



La migración también fue abordada. El Comité señaló que es importante el esfuerzo de Ecuador para recoger a las personas que llegan desde distintos países, sobre todo de Venezuela. Sin embrago recomendó “recomendó simplificar los procedimientos para la regularización de los migrantes, especialmente en el caso de los menores no acompañados”.



El Comité alentó a Ecuador a extender la seguridad social de manera progresiva a los grupos no cubiertos y a fortalecer la cobertura social de los trabajadores independientes, además de mejorar los servicios para las personas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado.



También se refirió al aborto. Este organismo pidió “mantener la inversión en métodos contraceptivos y promover el acceso a la educación y servicios de salud sexual y reproductiva, así como a garantizar que la regulación de la interrupción del embarazo sea compatible con la integridad de la mujer, llamando a despenalizar el aborto en casos de violación”.